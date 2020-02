Doktor Strange 2 – Sam Raimi przejmie projekt?!

Ten oryginalny twórca stworzył nie tylko takie klasyki jak Martwe zło, ale także swoją trylogią o człowieku-pająku podłożył podwaliny pod obecną, kwitnącą od wielu lat modę na kino superhero. Jego powrót byłby zatem wielkim wydarzeniem.

A tak się składa, że pojawiły się doniesienia, wedle których miałby on w najlepszym razie otrzymać stanowisko reżysera filmu Doktor Strange 2, czyli niezwykle ważnego etapu 4. fazy Marvel Cinematic Universe. Scott Derickson zakończył już współpracę z Marvelem wskutek nieporozumień w różnicach kreatywnych. Jeżeli jest to prawda – a o trwających rzekomo rozmowach donoszą tak znaczne portale jak Deadline czy The Hollywood Reporter – Raimi powróciłby po kilku nieudanych projektach (m.in. Oz: Wielki i Potężny) do potencjalnego hitu.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elisabeth Olsen jako Scarlet Witch.

Premiera filmu odbędzie się 7 maja 2021 roku.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Doktor Strange