Dolina Bogów – zobacz plakat filmu Lecha Majewskiego z Johnem Malkovichem

27 marca do kin trafi polsko-hollywoodzka produkcja Lecha Majewskiego – „Dolina Bogów”. W rolach głównych występują gwiazdy światowego kina: John Malkovich, Josh Hartnett, Berenice Marlohe, John Rhys-Davies i Keir Dullea.

Lech Majewski, twórca tak uznanych na świecie dzieł kinematografii jak: „Młyn i Krzyż”, „Angelus”, „Ogród rozkoszy ziemskich”, „Wojaczek” znów zabiera widzów w podróż po artystyczne doznania, prowokuje swoją wizją świata, oszałamia efektami audiowizualnymi. „Dolina Bogów” wykracza poza tradycyjny obraz filmowy. Historia o bogach ukrytych w górach oparta na legendzie plemienia Navajo, hipnotyzuje zdjęciami, które reżyser współtworzył razem z Pawłem Tyborą („Onirica”) w stanie Utah w USA oraz muzyką skomponowaną przez laureata Oscara® – Jana A.P. Kaczmarka.

– „Dolina Bogów”, to baśń dla dorosłych. Jest polsko-amerykańskim filmem opartym na starym podaniu, micie Indian Navajo. Opowiada też o najbogatszym człowieku na świecie. Interesowało mnie co pieniądze mogą kupić, gdzie jest granica ich możliwości – mówi o swoim filmie reżyser.

Trzy wątki narracyjne kierują widza do tytułowej Doliny Bogów i prowokują do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem a publicznie pojawia się jedynie sporadycznie. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela.

Miałem szczęście w życiu mogąc pracować z wieloma wielkimi, kreatywnymi reżyserami w Europie i w innych miejscach, i Lech jest jednym z takich ludzi – o bardzo szczególnym spojrzeniu na świat, obdarzonym charakterystyczną wizją i wyobraźnią” – powiedział Malkovich o swoim udziale w „Dolinie Bogów”. A Keir Dullea, główny bohater legendarnej „2001 Odysei Kosmicznej”, dodał: „Bez cienia wątpliwości Lech jest najciekawszym reżyserem filmowym od czasów Stanleya Kubricka”.

Zdjęcia do filmu, powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych, ale i we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge, oraz polskie marki – Pako Lorente i Kazar. „Dolina Bogów” trafi do kin już 27 marca. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.

Ilustracja główna: Fot. Materiały prasowe Galapagos Films