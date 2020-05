Eternals – Kit Harington komentuje status produkcji

Obecna sytuacja związana z przemysłem gier jest niezwykle trudna, i to zarówno dla widzów, jak i nierzadko samej ekipy.

Kit Harington na ten przykład, który gra istotną rolę w Eternals, przyznał ostatnio, że filmowanie produkcji się skończyło, a on sam nie do końca wie, co się obecnie dzieje się z projektem. Przypuszczalnie spodziewał się czegoś w rodzaju dodatkowych zdjęć do roli Czarnego Rycerza. Cóż, póki co film został przesunięty na 16 lutego 2021 roku. Czy to się zmieni? Ciężko stwierdzić.

Eternals: film z czwartej fazy MCU, który zadebiutuje 6 listopada 2020 roku. Opowie on o tytułowej grupie nieśmiertelnych istot z kosmosu. Zostały stworzone przez rasę Celestials i wysłane na Ziemię, by chronić planetę przed ich złymi odpowiednikami zwanymi Deviants. Wspomniana wcześniej Salma Hayek wcieli się w postać Ajak. W originale heros była mężczyzną, jednak twórcy filmu postanowili zmienić jego płeć. Oprócz tego w obsadzie superprodukcji wystąpią także Richard Madden jako Ikaris, Angelina Jolie (Thena), Kumai Nanjiani (Kingo), Bryan Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Lia McHugh (Sprite) oraz Don Lee (Gilgamesh).

Za reżyserię filmu odpowiada Chloé Zhao. Natomiast scenarzystami zostali Matthew oraz Ryan Firpo. Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat fabuły. Zdradzono jedynie, że akcja rozegra się na przestrzeni tysięcy lat.

