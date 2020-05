Godzilla vs. Kong – film otrzyma komiksowy prequel

MonsterVerse, czyli szykowane uniwersum, w którym główne role będą odgrywać wielkie potwory, jest powolutku budowane. Jednym z elementów ma zaś być komiks stanowiący prequel filmu Godzilla vs. Kong. Ma on przedstawiać świat z perspektywy zarówno jednego, jak i drugiego monstrum.

4 New #MonsterVerse Titles – Legendary Comics

-A Godzilla Prequel Graphic Novel To Godzilla vs. Kong

(from Godzilla's POV, understanding his character)

-A Kong Prequel Graphic Novel To Godzilla vs. Kong

-Kong Picture Book(More for younger audiences)

-The Art of Godzilla vs. Kong pic.twitter.com/A8PGobgp4u

— GORMARU (@OMEGAGORMARU) May 21, 2020