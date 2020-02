Gwiezdne Wojny – komiks potwierdza, że Kylo Ren był pierwszym studentem Luke’a

Ostatnie filmowe Gwiezdne Wojny już kawałek za nami, ale to nadal nie wszystko. Wiele nowych, interesujących informacji odnośnie jednej z głównych postaci nowej trylogii posiada nowy komiks, Star Wars: The Rise of Kylo Ren.

Gwiezdne Wojny niemal od zawsze uzupełniane były przez dodatkowe materiały, jak np. książki czy właśnie komiksy. Jak się okazuje, Leia miała pozwolić Luke’owi rozpocząć trening Bena Solo w młodym wieku, co także miało być główną przyczyną tego, że Han Solo odszedł, powracając do przemytniczego żywota. Snoke miał rozpocząć korumpowanie padawana właśnie w tamtym okresie. Jak zresztą było wspominane w Ostatnim Jedi, Luke miał już wtedy powoli wyczuwać w nim wspomniane wpływy.

W The Rise of Kylo Ren dowiadujemy się więcej o pierwszych dniach treningu Bena pod okiem wuja. Technicznie rzecz biorąc to oczywiście Leia była jako pierwsza szkolona przez Luke’a, ale ona była dużo starsza, zaś jej szkolenie – niekompletne. Ben Solo miał być znacznie bardziej uzdolniony od reszty uczniów, którzy nie dali rady mu dorównać. Wygląda na to, że właśnie ten fakt paradoksalnie miał wzbudzić w młodziku przesadną dumę, która jest jednym z czynników prowadzących na Ciemną Stronę. Z pewnością kolejne karty komiksu mogą ukazać kolejne etapy wpadania pod wpływ Snoke’a, jak chociażby zainteresowanie się ocalonym ostatecznie, acz nadal niesławnym dziadkiem, Darthem Vaderem.

Ostatnim filmem sagi są Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W obsadzie produkcji znaleźli się ponownie: Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (Generał Hux), Kelly Marie Tran (Rose), Joonas aj (Chewbacca), Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) oraz Billie Lourd. Ponadto dołączą do nich m.in. Dominic Monaghan, Keri Russell, Naomi Ackie i Richard E. Grant. Co więcej, do roli Lando Calrissiana powróci Billy Dee Williams. W filmie pojawi się również postać Lei Organy, w którą wcielała się zmarła Carrie Fisher, a sceny z jej udziałem zostaną stworzone dzięki niewykorzystanym nagraniom z poprzednich odsłon trylogii sequelowej.

