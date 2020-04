Herkules – aktorska wersja w drodze! Bracia Russo producentami

Wygląda na to, że niedawne doniesienia okazały się prawdziwe. Herkules, animacja Disneya z 1997 roku, dostanie własną wersję live-action.

Za produkcję filmu wezmą się zaś obecnie prawdopodobnie najbardziej wpływowi twórcy z MCU po Kevinie Feige, czyli bracia Russo. Nie zanosi się jednak na to, żeby zostali reżyserami. Scenarzystą został z kolei Dave Callahan, który ma za sobą skrypty takich filmów jak Niezniszczalni czy Zombieland: Kulki w łeb. Oczywiście w obecnych okolicznościach nie ma co liczyć na ścisłe informacje o początku zdjęć, o premierze nie wspominając.

Opis oryginalnej wersji: Na Olimpie rodzi się nowy bożek, Herkules. Rodzice (Zeus i Hera) wyprawiają maluchowi pierwsze urodzinowe przyjęcie. Hades, wujek malca, nie jest zachwycony potomkiem brata, który odbiera mu szanse na objęcie władzy. Postanawia więc „zlikwidować” bratanka. Popełnia jednak podstawowy błąd, wyręcza się podwładnymi. A że są oni nieco niezdarni, plan nie dochodzi do skutku i Herkules, zamiast umrzeć, staje się jedynie bardzo silnym śmiertelnikiem, który nie może zamieszkiwać Olimpu. Zostaje zatem przygarnięty przez pewne małżeństwo, które opiekując się nim upewnia go w przekonaniu, że jest ich synem. Kiedy jednak Herkules dorasta, sam zauważa, że nie pasuje do tego świata. Matka pokazuje mu medalion, który mały miał przy sobie, gdy go znaleźli: symbol błyskawicy na nim to znak Zeusa. Młody Herkules wyrusza na poszukiwanie prawdziwego domu. Odnajdując świątynię swego ojca dowiaduje się, że nie może do niego wrócić, i aby zasłużyć na ten zaszczyt jako śmiertelnik, musi stać się bohaterem. Chłopak podejmuje wyzwanie i wraz z przyjacielem, pegazem, którego dostał w dniu narodzin, wyruszają w dalszą wędrówkę. W międzyczasie, władca podziemi, zły wujek, odkrywa prawdę o niepowodzeniu spisku i pałając do Herkulesa nienawiścią, zastawia nowe pułapki. Kierowany przez najlepszego trenera herosów, satyra Filona, Herkules pokonuje je bez najmniejszego wysiłku i zmienia się w bohatera.

