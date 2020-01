Joker – fabuła wytworem wyobraźni Arthura Flecka? Ciekawa teoria!

Produkcja Todda Phillipsa pełna jest różnego rodzaju niedopowiedzeń. Nie dziwi zatem ogrom teorii, w tym pytania o to, czy pewne sceny (poza tymi oczywistymi) w ogóle dzieją się naprawdę.

Tymczasem pojawiła się nowa teoria, wedle której praktycznie cała historia przedstawiona przez Arthura Flecka jest zmyślona! Zauważono bowiem, że w scenie w gabinecie pracowniczki domu opieki społecznej wybija godzina 11:11. Dokładnie tę samą godzinę wskazuje zegar w końcówce filmu, gdy nowo narodzony Joker znajduje się już w szpitalu psychiatrycznym.

Godzina 11:11 według wielu teorii (m.in. New Age) jest momentem największego prawdopodobieństwa spełnienia się życzeń. Ma to stanowić sugestię, jakoby lwia część fabuły była obiektem najśmielszych marzeń antybohatera.

Joker to jeden z największych sukcesów wśród filmów spod znaku DC. Oprócz niego, wśród tytułów powstałych po starcie DCEU, tylko Aquaman był wstanie przekroczyć barierę miliarda dolarów. Historia słynnego szaleńca z Gotham kosztowała jednak zaledwie 60 milionów. Oznacza to ogromny zysk dla studia, które do niedawna miało duże kłopoty ze swoimi adaptacjami komiksów.

Film Phillipsa to film kryminalny o osobie odtrąconej przez społeczeństwo. Akcja jest osadzona w latach 80. i niepowiązana w żaden sposób z wcześniejszymi wyczynami uniwersum DC. Oprócz Phoenixa wystąpią w filmie również: Bryan Callen, Marc Maron, Robert De Niro, Zazie Beetz oraz Frances Conroy. Film jest już dostępny w kinach.

Źródło: comicbook.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe