Królikowski o Patryku Vedze: „Polski Tarantino”!

Po raz pierwszy wystąpił u niego w Polityce, w swojej głośnej roli mającej nawiązywać do Bartłomieja Misiewicza. Teraz zagrał już w głównej roli.

Na początku lutego Patryk Vega komplementował aktora, porównując go z Leonardo DiCaprio. Teraz Antoni Królikowski „odwdzięczył się” reżyserowi, w wywiadzie dla Pudelka określając go polskim odpowiednikiem Quentina Tarantino. Cóż, ciekawe co powiedziałby na to sam twórca Pulp Fiction.

Opis: Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdująca paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń.

Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra a rodzącym się uczuciem do jego brata.

