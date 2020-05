Legion samobójców – fani chcą odpowiednika Snyder Cut. Reżyser zabiera głos

W jego produkcji też bowiem sporo mówiło się o tym, że Warner Bros. namieszał, zastępując wiele treści reżysera papką od m.in. twórców… teledysków. Sam Ayer odpisał na Twitterze, że wypuszczenie ewentualnej innej wersji produkcji nie zależy od niego, co z kolei oznacza, iż całość może pozostać w sferze plotek. Może jednak potencjalny sukces Snyder Cut skłoni wytwórnię do zrobienia podobnego ruchu z tym projektem?

It is simply not my call or my IP. I love WB – it’s always been my ‘home studio’ I fully respect and support the incredible path the DCU is taking under their stewardship. My cut of Suicide Squad may always be just a rumor. And that’s just fine. https://t.co/Prlp8bPgy4

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 21, 2020