Liga Sprawiedliwości – nowe zdjęcia ze Snyder Cut

Zack Snyder nie odpuszcza i wciąż nie daje o sobie zapomnieć, jeżeli chodzi o jego domniemaną wersję crossovera DC.

Tym razem reżyser zamieści kilka zdjęć z Ligi Sprawiedliwości Snyder Cut sprzed i zaraz po wskrzeszenia Supermana.

Opis dystrybutora produkcji (kino): Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne, który odzyskał wiarę w ludzkość, prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.

Obsada filmu Liga Sprawiedliwości: Ben Affleck – Batman, Henry Cavill – Superman, Amy Adams – Lois Lane, Gal Gadot – Wonder Woman, Jason Momoa – Aquaman, Ezra Miller – The Flash, Ray Fisher – Cyborg, Willem Dafoe – Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg – Lex Luthor, Jeremy Irons – Alfred Pennyworth, Diane Lane – Martha Kent, Connie Nielsen – Queen Hippolyta, J.K. Simmons – Komisarz Gordon, Ciarán Hinds – Steppenwolf, Amber Heard – Mera i Kiersey Clemons – Iris West.

Źródło: ew.com / Ilustracja wprowadzenia: Vero/Zack Snyder