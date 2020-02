Martin McDonagh zbiera ludzi z Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj! Będzie nowy film!

To bez wątpienia jeden z najlepszych i najoryginalniejszych twórców współczesnego Hollywood. Po wielkim sukcesie z filmem Trzy billboardy za Ebbing, Missouri trzy lata temu powraca niejako do korzeni.

Martin McDonagh stworzy The Banshees of Inisheer. Akcja filmu umiejscowiona będzie na małej wyspie w pobliżu Irlandii. Dwójka wieloletnich bliskich przyjaciół pewnego dnia zrywa swoją więź, co doprowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Do obsady dołączają Colin Farrell i Brendan Gleeson – czyli główni bohaterowie innego hitu reżysera, Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj (czy jak kto woli – In Bruges). Prace nad produkcją mają rozpocząć się już latem.

Ostatni jak dotąd film w dorobku McDonagha to oczywiście Trzy billboardy za Ebbing, Missouri.

Opis: Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes (nagrodzona Oscarem Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (nominowany do Oscara Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

