Matrix 4 – aktorka z Sense8 dołącza do obsady. Merowing powróci do uniwersum?!

Regularnie pojawiają się nowe doniesienia związane z powiększaniem się obsady nowego filmu sióstr Wachowskich.

Matrix 4 jest dość niespodziewanym sequelem wydawałoby się zakończonej już serii. Twórcy sprowadzają powolutku kolejnych aktorów, i zazwyczaj są to osoby znane już z innych projektów. Jedną z nich jest Eréndira Ibarra, którą widzowie mogą kojarzyć z drugoplanowej roli w serialu Sense8 Wachowskich. Co więcej, Lambert Wilson – który zagrał Merowinga w Matrix Reaktywacja i Rewolucje – przyznał w wywiadzie, że być może i on dołączy do obsady.

Poza Laną Wachowski nad scenariuszem będą pracować także Aleksandar Hemon oraz David Mitchell. Fabuła filmu oraz obsada póki co pozostają tajemnicą. Jednak wbrew początkowym plotkom, w najnowszej części ponownie zobaczymy Keanu Reevesa w roli Neo oraz Carrie-Anne Moss jako Trinity. Nie wiadomo co z Morfeuszem, którego wcześniej grał Laurence Fishburne. Variety spekuluje jednak, że studio Warner Bros może zaangażować kogoś młodszego. Zdjęcia do Matrixa 4 mają ruszyć na początku 2020 roku, jednak nie ujawniono daty premiery.

Przypominamy, że pierwszy Matrix miał premierę 20 lat temu i w 1999 roku zdobył m.in. cztery Oscary oraz cztery nagrody BAFTA. Z okazji tej rocznicy film powróci do wybranych kin i widzowie od 30 sierpnia będą mogli zobaczyć odświeżoną wersję. Łącznie powstały trzy części: Matrix, Matrix: Reaktywacja i Matrix: Rewolucje, które zarobiły w sumie ponad 1,6 miliarda dolarów. Co więcej, trylogia sióstr Wachowskich okazała się jedną z najbardziej wpływowych w historii kina. Wiele z zastosowanych w niej rozwiązań bardzo szybko zostało skopiowanych i wykorzystanych przez innych twórców.

Źródło: comingsoon.net / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Matrix Reaktywacja