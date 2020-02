Matrix 4 – Keanu Reeves i Carrie Anne-Moss na nowym ujęciu z planu!

Niedawno mogliśmy zobaczyć samego Neo podczas kręcenia jednej ze scen. Teraz czas na kolejną.

Matrix 4 to dosyć niespodziewana kontynuacja serii która, wydawałoby się, już dawno dobiegła końca. Pojawiło się nowe nagranie zrobione przez jedną z osób, którym udało się co nieco podpatrzeć. Dzięki temu możemy zobaczyć Keanu Reevesa i Carrie Anne-Moss jadących motocyklem. W przeciwieństwie do tego pierwszego, postać Trinity wydaje się nosić strój, do którego zdążyliśmy już przywyknąć. Czyżby jeździła razem z jedną z anomalii Neo?

Poza Laną Wachowski nad scenariuszem będą pracować także Aleksandar Hemon oraz David Mitchell. Fabuła filmu oraz obsada póki co pozostają tajemnicą. Jednak wbrew początkowym plotkom, w najnowszej części ponownie zobaczymy Keanu Reevesa w roli Neo oraz Carrie-Anne Moss jako Trinity. Nie wiadomo co z Morfeuszem, którego wcześniej grał Laurence Fishburne. Variety spekuluje jednak, że studio Warner Bros może zaangażować kogoś młodszego. Zdjęcia do Matrixa 4 mają ruszyć na początku 2020 roku, jednak nie ujawniono daty premiery.

Przypominamy, że pierwszy Matrix miał premierę 20 lat temu i w 1999 roku zdobył m.in. cztery Oscary oraz cztery nagrody BAFTA. Z okazji tej rocznicy film powróci do wybranych kin i widzowie od 30 sierpnia będą mogli zobaczyć odświeżoną wersję. Łącznie powstały trzy części: Matrix, Matrix: Reaktywacja i Matrix: Rewolucje, które zarobiły w sumie ponad 1,6 miliarda dolarów. Co więcej, trylogia sióstr Wachowskich okazała się jedną z najbardziej wpływowych w historii kina. Wiele z zastosowanych w niej rozwiązań bardzo szybko zostało skopiowanych i wykorzystanych przez innych twórców.

Źródło: comicbook.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe