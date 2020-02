Morbius – film zostanie umiejscowiony uniwersum Spider-Mana Raimiego?

Wcześniejsze materiały – na czele z ostatnim zwiastunem – dość wyraźnie sugerowały, że film z Jaredem Leto w roli głównej będzie częścią Marvel Cinematic Universe. Tymczasem fakty mogą być odmienne.

Morbius ukazał niedawno wiadomości powiązane z człowiekiem-pająkiem od MCU – takie jak informacje o domniemanym morderstwie Spider-Mana czy scenka z Sępem. Gdy jednak spojrzy się na logo The Daily Bugle ze zdjęć, które wyciekło, okazuje się, że jest ono identyczne do tego, które widnieje przy filmowych interpretacjach Sama Raimiego. Czyżby to była po prostu zmyłka, ewentualnie zwyczajny nostalgiczny gest na planie? A może w jakiś pokrętny sposób linia czasowe trylogii Raimiego w jakiś sposób będzie miała swoje zastosowanie? Cóż, póki co ciężko cokolwiek więcej z tego wyciągnąć i musimy czekać na inne potencjalne poszlaki.

These leaked images are from Morbius, this week Tyrese confirmed that they were filming more scenes. pic.twitter.com/GiqcyR5A8b — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 9, 2020

Morbius, czyli kolejny, wysoce oczekiwany spin off Spider-Mana zadebiutuje w kinach 31 lipca 2020 roku. Reżyserem projektu jest Daniel Espinosa, a jego scenarzystami Matt Sazama i Burk Sharpless. W tytułowego wampira wcieli się z kolei utalentowany Jared Leto. Na ekranie towarzyszyć mu będą Adria Arjona w roli Martiny Bancroft i Matt Smith.

