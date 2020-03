Nie czas umierać – przesunięto premierę filmu!

Ostatni już film z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda został przesunięty dosłownie rzutem na taśmę, bo ledwo ponad miesiąc od premiery zaplanowanej na 8 kwietnia. Nie podano oficjalnej przyczyny, jednak najpewniej ze względu na widmo groźby koronawirusa. Niedawno pojawiły się także liczne petycje z prośbami o przeniesienie daty, co zdaje się być bardziej bezpośrednią przyczyną. Włodarze studia najwyraźniej uznali, że późniejsza premiera będzie bardziej opłacalna, dlatego Nie czas umierać pojawi się dopiero w listopadzie.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020