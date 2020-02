OSCARY 2020 – WYNIKI! PARASITE TRIUMFATOREM CEREMONII!

Choć dzisiejsza relacja z tegorocznej gali została odkodowana, dla tych, którzy z jakichś powodów oglądać jej nie mogą, a chcą być na bieżąco zamieszczamy specjalny temat związany z oscarową nocą. Poniższą rozpiskę z nominacjami będziemy aktualizować poprzez sukcesywne oznaczanie kolorem czerwonym danego zwycięzcy. Bądźcie z nami!

Film:

Le Mans ’66

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Joker

Małe kobietki

Historia małżeńska

1917

Pewnego razu… w Hollywood

Parasite

Reżyseria:

Bong Joon-ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – Irlandczyk

Quentin Tarantino – Pewnego razu… w Hollywood

Aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Historia małżeńska

Saoirse Ronan – Małe kobietki

Charlize Theron – Gorący temat

Renée Zellweger – Judy

Aktor pierwszoplanowy:

Antonio Banderas – Ból i blask

Leonardo DiCaprio – Pewnego razu… w Hollywood

Adam Driver – Historia małżeńska

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Dwóch papieży

Aktorka drugoplanowa:

Kathy Bates – Richard Jewell

Scarlett Johannson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Małe kobietki

Laura Dern – Historia małżeńska

Margot Robbie – Gorący temat

Aktor drugoplanowy:

Tom Hanks – Cóż za piękny dzień

Anthony Hopkins – Dwóch papieży

Al Pacino – Irlandczyk

Joe Pesci – Irlandczyk

Brad Pitt – Pewnego razu… w Hollywood

Film międzynarodowy:

Ból i blask

Parasite

Boże Ciało

Nędznicy

Kraina miodu

Scenariusz oryginalny:

Na noże

Historia małżeńska

1917

Pewnego razu… w Hollywood

Parasite

Scenariusz adaptowany:

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Joker

Małe kobietki

Dwóch papieży

Film animowany:

Jak wytresować smoka 3

Zgubiłam swoje ciało

Klaus

Praziomek

Toy Story 4

Krótkometrażowy film animowany:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Piosenka:

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

I’m Standing With You – Przypływ wiary

Into the Unknown – Kraina lodu II

Stand Up – Harriet

Muzyka:

Historia małżeńska

Joker

1917

Małe kobietki

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Zdjęcia:

1917

Irlandczyk

Joker

Pewnego razu w… Hollywood

Lighthouse

Scenografia:

1917

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Parasite

Pewnego razu w… Hollywood

Charakteryzacja:

Gorący temat

Joker

Judy

Czarownica 2

1917

Kostiumy:

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Joker

Małe kobietki

Pewnego razu w… Hollywood

Montaż:

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Parasite

Montaż dźwięku:

Le Mans ’66

Joker

1917

Pewnego razu w… Hollywood

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Dźwięk:

Ad Astra

1917

Joker

Le Mans ’66

Pewnego razu w… Hollywood

Efekty specjalne:

Avengers: Koniec gry

Irlandczyk

1917

Król Lew

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Dokument:

Amerykańska fabryka

The Cave

Krawędź demokracji

For Sama

Kraina miodu

Dokument krótkometrażowy:

In the Abscence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Pokonani przez życie

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Film krótkometrażowy:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister