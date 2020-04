Oscary 2021 ze zmienionymi zasadami

Jak wiadomo, obecne okoliczności wymuszają ekstremalne środki na przemyśle filmowym, który na czas nieokreślony został pozbawiony konwencjonalnych środków. To oznacza, że przyszłoroczne Nagrody Akademii będą selekcjonowane z zupełnie innymi zasadami.

Przede wszystkim tyczy się to wszystkich produkcji, które musiały wyjść w tym roku nie do kin, a od razu na platformy streamingowe. Sprawia to, że dotychczasowe zasady – wedle których aby film ubiegał się o Oscara, musi być emitowany co najmniej siedem dni pod rząd w płatnych kinach – są tymczasowo skrajnie niepraktyczne. Zamiast tego w ciągu 60 dni od sieciowej premiery dany tytuł musi się znaleźć na specjalnej platformie – Academy Screening Room. Warto zaznaczyć, że ta bardzo rewolucyjna zasada obowiązywać ma tylko i wyłącznie w okresie aktywności koronawirusa. Przy okazji od przyszłego roku wycofany zostanie nakaz wysyłania na DVD propozycji dla Akademii.

Stałą zmianą powinno być z kolei połączenie kategorii najlepszy dźwięk i najlepszy montaż dźwięku w jedną. Najczęściej i tak wygrywała ją jedna produkcja, co spotykało się z krytyką. Ponadto do zakwalifikowania się dany soundtrack musi mieć co najmniej 60% oryginalnych utworów. W przypadku filmu będącego częścią jakiejś serii liczba podnosi się do 80. Jeżeli zaś chodzi o nagrodę dla filmu międzynarodowego (znanego dotąd jako nieanglojęzycznego), wyłaniać nominację będzie nie specjalna, odrębna komisja, tylko kompletna lista członków Akademii.

Wyjściowo kolejne rozdanie Nagród Akademii ma odbyć się 28 lutego 2021 roku.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe