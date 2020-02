Pierwszy audioseans Storytel

View this post on Instagram

Uwielbiam takie historie. Wojtek Mecwaldowski czytał dla Storytel jednoaktówkę Łukasza Orbitowskiego. Tak mu się spodobał „Stelaż”, że po godzinie czytania wypadł ze studia i dajcie mu numer do tego Orbitowskiego, bo on musi z nim pogadać. Z tego trzeba serial zrobić. Pojechał do Krakowa, żeby autora wizją zarazić. I zaraził. Podoba mi się pomysł, że można być doświadczonym aktorem z zapałem studenta drugiego roku filmówki 😍 ⠀ Szybko powstał pomysł na kilka odcinków. Serial audio, serial wideo, ma być jakoś tak surrealistycznie, bo z perspektywy ducha. Obraz ma się wykrzywiać, gdy duch się nadyma i… no ani operator ani Orbitowski – nikt na razie nie wie, o co mu tam chodzi. Jeśli to zrealizują, będą niezłe jaja. W sumie już są. ⠀ „Stelaż” to przezabawna rzecz. O życiu, remoncie i o tym, że nie warto dawać się robić w bambuko jakimś tam zj*banym Damianom ❤️ ⠀ Tak, wybrałam najlepszy screen, jaki udało mi się zrobić. Mówią, ze na Insta ostatnio moda na autentyczność. Here I am! 😄 . Więcej w storisach 💛 . #storytel #mecwaldowski #orbitowski #stelaz #storytelpl #premiera #sluchowisko #audioseans #wojciechmecwaldowski #lukaszorbitowski #polskakultura #wywiad