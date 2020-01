Psy 3 – apel Pasikowskiego podziałał? Znamy frekwencję po dwóch weekendach

Psy 3. W imię zasad, najnowszy film Władysława Pasikowskiego, gości na dużych ekranach od 17 stycznia. I wciąż jest to najpopularniejsza produkcja w polskich kinach. Wiadomo już, ilu widzów obejrzało powrót Franza Maurera po dwóch weekendach.

Jak informuje dystrybutor Kino Świat, trzecią część kultowych Psów od momentu premiery obejrzało już 792 648 widzów, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Psy 3 biją również rekordy Władysława Pasikowskiego i wszystko wskazuje na to, że będzie to jego najlepiej sprzedająca się produkcja w karierze (obecnie jest to Jack Strong z 1,18 mln widzów). Nie ma jednak się co spodziewać zmiany negatywnego nastawienia reżysera Psów, który liczył na milionowy wynik już w weekend premierowy i w ostatnich wypowiedziach narzekał, że fani Maurera i spółki nie poszli do kin („Dziękuję czterystu tysiącom widzów za wsparcie, a pozostałym sześciuset mówię: „Wstyd, swojego ukochanego filmu nie wesprzeć!”) przez co pod znakiem zapytania stoi stworzenie czwartej części („Jeśli mniej niż dwa miliony widzów pójdzie na „Psy 3”, a pewnie tak się stanie, to na tym koniec„).

Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu Jacka Stronga. Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu Psy II: Ostatnia krew. Film na podstawie własnego scenariusz reżyseruje Władysław Pasikowski. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki (Drogówka). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński (Zimna Wojna, Jack Strong), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Scenografię przygotował Wojciech Żogała, kostiumy Małgorzata Braszka. Charakteryzację tworzy Janusz Kaleja. Za postprodukcję obrazu i efekty specjalne odpowiada CHIMNEY POLAND (Zuzanna Hencz, Marcin Drabiński). Kierownictwo nad produkcją filmu objęła Ewa Jastrzębska.

W obsadzie znaleźli się: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Artur Żmijewski, Sebastian Fabijański, Mirosław Baka, Jan Frycz, Tomasz Schuchardt, Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos, Edward Linde-Lubaszenko, Jacek Beler, Wojciech Zieliński, Aleksandra Linda, Dominika Kluźniak i po raz pierwszy na dużym ekranie Dominka Walo.

