Ptaki Nocy – Warner Bros. skraca tytuł. Powodem słaby start w box office?

Nie dzieje się tak raczej zbyt często, ale wygląda na to, że doszło do pewnych drastycznych kroków.

Ptaki Nocy póki co oceny mają w większości pozytywne, ale wyniki finansowe jak na razie rozczarowują. W samym USA film zarobił „tylko” 33.2 miliony dolarów, choć wcześniej liczono na okolice 50. W związku z tym problemem Warner Bros. najwyraźniej postanowiło jakoś interweniować.

Dotychczas pełny tytuł produkcji brzmiał Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Teraz zaś ma zostać przemianowany po prostu na Harley Quinn: Birds of Prey. Oprócz skrócenia, daje to mocniejszy akcent na kultową już postać Margot Robbie. Paradoksalnie taki tytuł bardziej licuje z historią, która znacznie bardziej skoncentrowana jest na postaci Harley, a cała reszta bohaterek to zdecydowany drugi plan.

Kina AMC i Cinemark już zdążyły dostosować się do tych zmian:

Czy te zmiany sprawią, że ludzie chętniej będą wybierać się na nowy film DC? Ciężko powiedzieć, na pewno Warner Bros. traktuje ten film jako absolutny priorytet, który może w pewien sposób wpływać na kierunek przyszłych projektów poszerzających uniwersum.

Opis: Czy słyszeliście kiedykolwiek o glinie, piosenkarce, psycholce i księżniczce mafii? Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) jest pokręconą historią opowiedzianą przez samą Harley w swoim niepowtarzalnym stylu. Gdy najnikczemniejszy narcystyczny czarny charakter Gotham, Roman Sionis i jego prawa ręka Zsasz obierają na cel młodą dziewczynę o imieniu Cass, wywracając do góry nogami całe miasto, splątują się ścieżki Harley, Huntress, Black Canary i Renee Montoyi. Nieprawdopodobna czwórka nie ma innego wyboru od połączenia sił, by pokonać Romana.

Za film odpowiadać będą reżyserka Cathy Yan i scenarzystka Christina Hodson. W obsadzie znajdują się Margot Robbie (Harley Quinn), Jurne Smollet-Bell (Black Canary), Mary Elisabeth Winstead (Huntress), Ella Jay Basco (Cassandra Cain/Batgirl), Rosie Perez (Renee Montoya) oraz Ewan McGregor (Black Mask).

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) trafią do kin 7 lutego 2020 roku.

Źródło: comicbookmovie.com / Ilustracja wprowadzenia:Warner Bros.