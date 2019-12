Rusza akcja Zmieniajmy na dobre – Fundacja K.I.D.S. prezentuje interaktywny film ukazujący świat dziecięcych szpitali

Fundacja K.I.D.S., czyli Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, startuje ze świąteczną akcją Zmieniajmy na dobre. Już dziś rusza zbiórka, z której środki zostaną przekazane na sfinansowanie zaawansowanego Systemu Zdalnej Opieki dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka. By zachęcić do wsparcia akcji, stworzono interaktywny film, który pozwala spojrzeć na szpital oczami dziecka, rodziców i lekarzy. To widz decyduje, z czyjej perspektywy pozna historię dziewczynki, trafiającej do szpitala.

Spójrz na szpital ich oczami

Interaktywny film przygotowany przez Fundację K.I.D.S. i Publicis Groupe to trzy różne perspektywy tej samej historii, zamknięte w równoległe wątki i opowiadane w tym samym czasie. Główną bohaterką filmu jest 5-letnia dziewczynka, która trafia do Centrum Zdrowia Dziecka. Szpital w jej oczach nie wygląda na przyjazne miejsce, a bujna wyobraźnia dziecka tylko potęguje strach. Jest przerażona, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się wokół niej i co ją czeka.

Dziecku towarzyszą rodzice, dla których wizyta w szpitalu to zupełnie inne doświadczenie. To dynamiczna, pełna emocji historia, która pokazuje jak trudnym przeżyciem jest operacja córki. Natłok formalności, pośpiech, dezorientacja, niepokój i stres muszą być maskowane uśmiechem, który ma uchronić dziecko przed kolejnymi negatywnymi odczuciami.

Trzecia perspektywa pokazuje świat lekarzy, którzy każdego dnia muszą nie tylko wykazywać się niezwykłą wytrzymałością fizyczną i emocjonalną, ale także odpowiednim podejściem do małych pacjentów. To ich profesjonalizm i spokój dodają otuchy dzieciom i ich rodzinom.

Głównym celem Fundacji K.I.D.S. jest zwrócenie uwagi na potrzeby małych pacjentów i poprawa doświadczeń osób, które spędzają w dziecięcych szpitalach najwięcej czasu – dzieci, ich opiekunów i lekarzy. Przy okazji świątecznej akcji, Fundacja K.I.D.S. chce wykorzystać możliwości nowoczesnych rozwiązań z obszaru telemedycyny do stworzenia Systemu Zdalnej Opieki, wprowadzając je na stałe do codzienności Centrum Zdrowia Dziecka, a w dalszej perspektywie także innych polskich szpitali.

„Zależy nam na tym, żeby monitorować zdrowie dzieci w ich domach. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, jak pracuje serce, jak dzieci oddychają, czy stosowane leczenie farmakologiczne jest skuteczne. System Zdalnej Opieki to olbrzymie wsparcie dla pacjentów, szczególnie tych mieszkających daleko od Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ zmniejsza liczbę wizyt kontrolnych, a lekarzom daje możliwość lepszej oceny aktualnego stanu zdrowia tych pacjentów i szybkiej reakcji np. w razie konieczności zgłoszenia się do szpitala” – komentuje dr n.med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Na potrzeby zbiórki powstała strona https://zmieniajmynadobre.pl/, gdzie można nie tylko zobaczyć interaktywny film i poznać świat Centrum Zdrowia Dziecka, ale także znaleźć formularz wpłat i realnie pomóc w poprawie doświadczeń pacjentów. Akcja wspierana będzie multimedialną kampanią osadzoną w stacjach Grupy TVN oraz kanałach social media.

Telemedycyna – wsparcie dla pacjentów, ich rodzin i lekarzy

Telemedycyna jest jednym z najważniejszych trendów medycyny przyszłości, która pozwala na zdalną diagnostykę i opiekę lekarską przy użyciu urządzeń i systemów telemedycznych. Dzięki temu lekarze mogą opiekować się swoimi pacjentami na odległość. Zapewnia to nie tylko znaczną wygodę dla pacjenta, ale przede wszystkim większą skuteczność w znacznie krótszym czasie.

„Dziecko wracające do domu po operacji ciężkiej wady serca, nadal wymaga naszej opieki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom telemedycznym możemy zdalnie wykonywać badania, kontrolować poziom tlenu, monitorować pracę serca i diagnozować jej zaburzenia czy nieprawidłowości. Centrum Zdalnej Opieki pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo dziecka na odległość, w jego własnym domu” – dodaje dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii w centrum Zdrowia Dziecka.

Rozwiązanie, które chce wprowadzić Fundacja K.I.D.S. zakłada trzy elementy:

sprzęt medyczny do codziennej diagnostyki;

aplikację mobilną, do której opiekun/rodzic może wprowadzać wyniki badania;

system agregujący dane z aplikacji, pozwalający na monitoring stanu zdrowia pacjentów.

Taka technologia pozwala na wcześniejsze opuszczenie szpitala, ogranicza liczbę wizyt kontrolnych, daje lekarzom stały dostęp do aktualnych informacji o pacjentach, ale przede wszystkim – ogranicza nieprzyjemne doświadczenia i stres związane z pobytem w szpitalu. Zestawy urządzeń telemedycznych będą wielokrotnego użytku, dzięki czemu będą mogły pomóc wielu rodzinom w całym kraju.

Zachęcamy do zaangażowania w akcję, wsparcia zbiórki i wspólnej komunikacji kampanii. Jest to niezwykły projekt, który poruszy całą Polskę.

