Spider-Man 3 – Charlie Cox powróci jako Daredevil?!

Nie dziwi zatem, że od dawna już spekuluje się o tym, że Diabeł z Hell’s Kitchen powróci na ekrany, niedawno zaś w pewnych częściach Internetu pojawiły się informacje, jakoby grany przez Coxa Daredevil miał pojawić się już w Spider-Man 3. Głos w tej sprawie zabrał Kevin Smith. Choć przyznał, że ma nadzieję, iż doniesienia są prawdziwe, podkreśla brak potwierdzenia tychże rewelacji z wewnętrznego źródła. I dopóki takowe się nie pojawią, nie mamy żadnej pewności.

Perspective: While I, too, hope this rumor is true, please remember that I only talked about it with @marcbernardin on #FatManBeyond after I read about it on the internet, just like everyone else. This means I have no inside info. Much like everybody else, I’m just a hopeful fan. https://t.co/t8Kn080UIY

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) March 17, 2020