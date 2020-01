The Batman – gwiazda Czarnobyla w obsadzie

Tymczasem ekipa, która wystąpi w coraz lepiej zapowiadającej się produkcji Matta Reevesa, powiększa się.

Do The Batman dołącza Alex Ferns. Mogliśmy go poznać dzięki świetnemu występowi w Czarnobylu. Ferns zagrał Glukhowa, charyzmatycznego górnika. W nowym filmie od DC ma zagrać Pete’a Savage’a, komisarza policji, który jest postacią wymyśloną na potrzeby produkcji.

W filmie zobaczymy między innymi Zoe Kravitz w roli Catwoman, Jeffrey Wrighta jako komisarza Gordona oraz Johna Turturro jako Carmina Falcone. Na ekranie pojawi się również Colin Farrell w roli Pingwina. W tytułowego bohatera wciela się za to Robert Pattinson. Dla brytyjskiego aktora jest to ukoronowanie drogi jakiej przeszedł po oderwaniu się od serii Zmierzch. Od tamtej pory zagrał on w filmach, które wymagały od niego bardzo różnorodnego podejścia, a ostatnio triumfy święci horror z jego udziałem – The Lighthouse.

Premiera odbędzie się 25 czerwca 2021 roku.

