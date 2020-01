The Batman – nowe zdjęcie Farrella zapowiada zupełnie inny wygląd Pingwina?!

Na początku tego miesiąca zobaczyliśmy 43-letniego aktora na planie produkcji Matta Reevesa, co mogło nam dać wstępne wyobrażenie wyglądu nowego Pingwina.

Ostatnio pojawiły się kolejne zdjęcia Farrella. Co prawda nie pochodzą one z planu The Batman, ale nie sposób zignorować jego zupełnie nowego wyglądu. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dość niestandardowy kolor włosów. Czyżby był to jeden z efektów przygotowania do roli?

Colin Farrell is a silver fox as the 43-year-old actor goes for an early-morning coffee run in Los Angeles https://t.co/KnleWGu2jq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2020

W filmie zobaczymy między innymi Zoe Kravitz w roli Catwoman, Jeffrey Wrighta jako komisarza Gordona oraz Johna Turturro jako Carmina Falcone. Na ekranie pojawi się również Colin Farrell w roli Pingwina. W tytułowego bohatera wciela się za to Robert Pattinson. Dla brytyjskiego aktora jest to ukoronowanie drogi jakiej przeszedł po oderwaniu się od serii Zmierzch. Od tamtej pory zagrał on w filmach, które wymagały od niego bardzo różnorodnego podejścia, a ostatnio triumfy święci horror z jego udziałem – The Lighthouse.

Premiera odbędzie się 25 czerwca 2021 roku.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe