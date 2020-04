The Batman, The Flash, prequel Rodziny Soprano i inni ze zmianami daty

Są opóźnienia – są zmiany premier. To niestety nieuniknione. I tym samym przechodzimy do kolejnej grupy filmów, które to spotkało.

I w ten sposób The Batman pojawi się w kinach nie 25 czerwca 2021, a na początku października przyszłego roku. Pojawienie się The Flash zostało o dziwo lekko przyspieszone – zamiast 1 lipca, pojawi się 23 czerwca 2022 roku. Wygląda więc na to, że skandal z udziałem Ezry Millera nie przeszkodzi zbyt mocno, a przynajmniej póki co. Shazam 2 także przejdzie z kwietnia na listopad 2022.

Przesunięciu uległo również The Many Saints of Newark. Film pojawi się w marcu przyszłego roku.

W The Batman zobaczymy między innymi Zoe Kravitz w roli Catwoman, Jeffrey Wrighta jako komisarza Gordona oraz Johna Turturro jako Carmina Falcone. Na ekranie pojawi się również Colin Farrell w roli Pingwina. W tytułowego bohatera wciela się za to Robert Pattinson. Dla brytyjskiego aktora jest to ukoronowanie drogi jakiej przeszedł po oderwaniu się od serii Zmierzch. Od tamtej pory zagrał on w filmach, które wymagały od niego bardzo różnorodnego podejścia, a ostatnio triumfy święcił ubiegłoroczny horror z jego udziałem – The Lighthouse.

Flashpoint to komiks, który był jednym z dużych crossoverów spod znaku DC. Rozpoczyna się w momencie przebudzenia Flasha w całkowicie innym świecie. Liga Sprawiedliwości nie istnieje, Batman i Cyborg bezlitośnie tępią bandytów, a Aquaman i Wonder Woman toczą katastrofalną dla Europy wojnę. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się Barry Allen, który nadal pamięta poprzednie życie.

Alan Taylor stoi za sterami The Many Saints of Newark, zaś scenariuszem zajmują się Lawrence Kasdan i sam David Chase, twórca Rodziny Soprano. W obsadzie znaleźli się również m.in. Vera Farmiga, Corey Stoll, Ray Liotta, Billy Magnussen, John Magaro oraz Alessandro Nivola.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzenia: Twitter