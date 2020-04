Thor: Love and Thunder – mnóstwo nowych informacji o filmie Taiki Waititiego!

Thor: Love and Thunder to być może najgoręcej na obecną chwilę wyczekiwany film Marvel Cinematic Universe. Ostatnio pojawiło się nieco więcej informacji o fabule produkcji.

Przedwczoraj Taika Waititi przeprowadził u boku Marka Ruffalo i Tessy Thompson przeprowadził na Instagramie transmisję na żywo. Komentował głównie Thor: Ragnarok, ale nie zabrakło uwag odnośnie Love and Thunder.

Waititi wyjawił na przykład, że na pewno powróci Miek. Co więcej, okazuje się, że to kobieta. Możemy także liczyć na powrót Korga, który odegrać ma ważniejszą rolę niż dotychczas. Co się tyczy zaś stażu boga młotków piorunów w Strażnikach Galaktyki, ma on być tymczasowy.

Nadal nie wiemy nic o szczegółach rządów Walkirii w Nowym Asgardzie, ani też o tym, kogo gra Christian Bale. Reżyser podrzucił za to sugestię, że nie zobaczymy już raczej Thora w znanym z Endgame stylu „na Lebowskiego”. Z gorszych dla fanów wieści wiemy, że na pewno nie pojawi się jeszcze Silver Surfer, przypuszczalnie nie ma też co liczyć na Beta Ray Billa. Możliwe za to, że pojawi się Hulk, Waititi zapowiada także… kosmiczne rekiny.

Poniżej zaś kilka szkiców koncepcyjnych Miek oraz Asgardu.

Źródło: The Hollywood Reporter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe