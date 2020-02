Walentynki w Multikinie – spędź je na swój sposób

Multikino już dziś zaprasza do spędzenia najbardziej romantycznego wieczoru w roku przed wielkim ekranem. Na widzów czeka jedyna w swoim rodzaju atmosfera, wciągająca akcja i mnóstwo wrażeń, którymi po projekcji można podzielić się z ukochaną osobą! Już dziś zaplanuj ten wyjątkowy dzień!

Randka w kinie? To się nigdy nie nudzi! Warto jednak zawczasu zaplanować Walentynki. Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na seanse 14 lutego br. W walentynkowym repertuarze znalazły się filmowe hity, wśród których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

„365 dni” to pierwszy kinowy film erotyczny, który powstał na motywach bestsellerowej powieści autorstwa Blanki Lipińskiej. Na widzów czeka burzliwa historia o pożądaniu i pragnieniach. On, Massimo, jest młodym i przystojnym szefem jednej z sycylijskich mafijnych rodzin. Ona, Laura, pełni ważną funkcję w luksusowym hotelu. On musi przejąć rządy po tym, jak z zamachu zginął jego ojciec. Ona, ratując związek, leci z partnerem i przyjaciółmi na Sycylię. Wkrótce tych dwoje połączy ogromna, gwałtowna namiętność oraz ultimatum – Laura dostanie 365 dni na obdarzenie Massimo szczerym uczuciem.

Druga propozycja to „Zenek” – z jednej strony paradokument, a z drugiej obraz minionej epoki. Widzowie na wielkim ekranie zobaczą historię chłopaka z podlaskiej wsi Gredele, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął on niebywały sukces dając jednocześnie radość milionom rodaków. Teledysk do utworu „Przez twe oczy zielone” odniósł ogromny sukces przekraczając próg 175 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Inną filmową propozycją dla zakochanych jest produkcja „Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)”. To pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. W roli głównej widzowie zobaczą Margot Robbie.

Bilety można nabyć w kasach biletowych kin, online na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe