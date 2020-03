WandaVision – koniec prac na planie serialu

WandaVision to jeden z najciekawiej zapowiadających się seriali, które wejdą na platformę Disney Plus i zasilą Marvel Cinematic Universe.

Jednocześnie prace na planie produkcji są raczej owiane tajemnicą. Dowiedzieliśmy się jednak po zdjęciu ze specjalnej imprezy, że zdjęcia zostały już zakończone. Być może wkrótce otrzymamy jakieś materiały promujące WandaVision i dostaniemy informacje, w jakim stopniu orientacyjnie serial będzie bazował na świetnym komiksie Kinga.

WANDAVISION WRAP PARTY pic.twitter.com/CvxZnuiCrh — Varu ✵ ia due to ex*ms (@hiddlesspidey) March 2, 2020

O serialu WandaVision nie wiemy za wiele. Nadal nieznana jest fabuła, a także fakt w jaki sposób Vision powróci do życia. Pewne jest jedynie to, że produkcja będzie ściśle związana ze wspomnianym Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zarówno zaangażowanie aktorki w produkcję o przygodach Doktora Strange’a, jak również sam tytuł oraz umiejscowienie akcji serialu w latach 50. XX wieku mogą wiele sugerować. Według nieoficjalnych informacji Wanda wykorzysta swoje moce do stworzenia alternatywnego świata, w którym Vision nie zginął. Wcześniejsze pogłoski odnosiły się również do powiązań serialu z popularnym komiksem Toma Kinga o postaci Visiona.

Źródło: Coming Soon / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe