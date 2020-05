Widzowie tęsknią za kinem! Raport nt. powrotu do kin po pandemii!

Sieć kin Multikino oraz YourCX zbadali chęci kinomanów do powrotu do kina po pandemii koronawirusa. Wyniki jednoznacznie pokazują, że wizyta w kinie jest ważnym elementem naszego życia i obecnie widzom brakuje seansów na wielkim ekranie.

Spędzanie czasu razem, w gronie przyjaciół i rodziny, to naturalny element życia człowieka i jedna z kluczowych potrzeb. Wyjścia do restauracji, na koncerty, zakupy czy wspólne wizyty w kinie jeszcze niedawno były dla większości Polaków codziennością. Nie ma znaczenia, jaką formę rozrywki preferowali. Dla każdego ważne było obcowanie z drugim człowiekiem. W obecnej sytuacji jesteśmy pozbawieni tego ważnego elementu życia i okazuje się, że widzom Multikina tego bardzo brakuje.

Według Raportu Multikina nt. powrotu do kina po pandemii koronawirusa 85% badanych planuje w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia odwiedzić kino. Spośród tych osób 20% deklaruje, że uda się na seans filmowy od razu po uruchomieniu kina.

Cieszymy się, że tak duży procent badanych chce wybrać się właśnie do kina. Pełni ono bardzo ważną rolę w naszym życiu. Od zawsze kino stanowiło rozrywkę pozwalającą oderwać się od codziennych trosk z pracy, domu czy szkoły. Sala kinowa sprawia, że nasze problemy zostawiamy nim przekroczymy jej próg, a film porywa nas w nowe miejsce, pozwala się zatracić i poczuć się jak bohater oglądanej produkcji. Uważam, że po epidemii koronawirusa kino może odegrać bardzo ważną społeczną, terapeutyczną rolę pomagając w powrocie do równowagi – dodaje Mariusz Spisz, Członek Zarządu Multikino S.A.

Prawie 50% badanych, spośród dostępnych rozrywek w pierwszej kolejności wybierze kino. W tej grupie widzowie między 18 a 25 r.ż. deklarują swoją chęć na poziomie 46%.

Aż 78% badanych tęskni za chodzeniem do kina. Wśród głównych powodów tęsknoty wskazują: dobrą atmosferę (16%), duży ekran (14%), premiery filmowe (12%), to, że lubią oglądać filmy w kinie (11%) i po prostu lubią kino (10%). Ponadto podoba im się wspólny wypad (9%), uważają, że jest to dobra rozrywka (7%), jest to forma relaksu (6%), chcą wyjść z domu i wrócić do normalności (4%), a film w kinie to dla nich przeżycie (3%).

Kino zbliża ludzi i stanowi przyjemną formę spędzenia wolnego czasu. Jest to rozrywka, która była dostępna zawsze, a patrząc na frekwencyjny rekord z 2019 roku i ponad 60,2 mln widzów w kinach widać, że oglądanie filmów na wielkim ekranie to dla Polaków rytuał, gwarantujący emocje, których nie zapewni domowy seans filmowy – dodaje Mariusz Spisz.

60% wszystkich badanych chodzi do kina z osobą towarzyszącą. 61% badanych kobiet oraz 57% badanych mężczyzn deklaruje, że do kina chodzi z drugą osobą. 11% kobiet i 10% mężczyzn wybiera się do kina z grupą znajomych, a 20% kobiet i taki sam procent mężczyzn filmy na wielkim ekranie oglądają z rodziną.

Zaprezentowana część raportu Multikina nt. powrotu do kina po pandemii koronawirusa powstała na podstawie anonimowego mailowego badania ankietowego przeprowadzonego przez YourCX. Badanie zostało wypełnione przez 19 581 respondentów w kwietniu 2020 roku.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe