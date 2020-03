Złote Maliny 2020 – Wyniki! Koty i Rambo dominują!

W końcu udało się wyłonić „zwycięzców” tejże nagrody, pomimo oczywistych trudności w postaci pandemii koronawirusa.

I obyło się raczej bez niespodzianek. Koty zdecydowanie zwyciężyły, kładąc na łopatki rywali w większej części kategorii. Do wyjątków należał John Travolta za swój występ w Fanatyku, Hilary Duff za fatalny horror Sharon Tate oraz Rambo: Ostatnia krew – czyli też raczej faworyci. „Odkupienie” zaś uzyskał Eddie Murphy, który przez długi czas nie mógł się wyrwać z odmętów przeciętnych i słabych produkcji.

Najgorszy film

Koty

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Najgorszy aktor

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic, Trading Paint



Najgorsza aktorka

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway, Oszustki, Serenity

Francesca Hayward, Koty

Tyler Perry (jako Medea), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rebel Wilson, Oszustki

Najgorszy aktor drugoplanowy

James Corden, Koty

Tyler Perry (jako Joe), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Tyler Perry (jako Uncle Heathrow), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Jessica Chastain, X-Men: Mroczna Phoenix

Cassi Davis, Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Judi Dench, Koty

Fenessa Pineda, Rambo II

Rebel Wilson, Koty

Najgorszy ekranowy zespół

Wszystkie pół-koty, pół-ludzie, Koty

Jason Derulo i brzuch w CGI, Koty

Tyler Perry i Tyler Perry (lub Tyler Perry), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Sylvester Stallone i jego bezsilna wściekłość, Rambo: Last Blood

John Travolta i każdy scenariusz, który bierze

Najgorszy remake, rip-off albo sequel

X-Men: Mroczna Phoenix

Godzilla II: Król Potworów

Hellboy

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Najgorszy reżyser

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: Last Blood

Tom Hooper, Koty

Neil Marshall, Hellboy

Najgorszy scenariusz

Koty

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Najbardziej lekceważący stosunek do ludzkiego życia lub własności

Krew na betonie

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

Nagroda Odkupienia

Eddie Murphy, Nazywam się Dolemite

Keanu Reeves, John Wick 3, Toy Story 4

Adam Sandler, Nieoszlifowane diamenty

Jennifer Lopez, Ślicznotki

Will Smith, Aladyn

