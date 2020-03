Control z ray tracingiem w GeForce NOW. Co czwartek w usłudze nowe gry od wielu twórców

Od teraz gracze będą otrzymywać dostęp do nowych tytułów w usłudze GeForce NOW w każdy czwartek.

Wczorajsza paczka zawiera między innymi Control, grę stworzoną przez studio Remedy Entertainment i wydaną przez 505 Games. Control jest dostępna za pośrednictwem platformy Epic Games Store, a abonenci pakietu Founders w usłudze GeForce NOW mogą ją ogrywać z efektami ray tracingu. Wkrótce firma NVIDIA doda również do usługi dodatek The Foundation.

Epic is wholeheartedly supporting NVIDIA’s GeForce NOW service with Fortnite and with Epic Games Store titles that choose to participate (including exclusives), and we’ll be improving the integration over time.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 7, 2020