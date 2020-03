Europejczycy żałują, że nie wybrali większego telewizora

Europejczycy coraz chętniej kupują telewizory z większą przekątną ekranu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Samsung wynika, że 81 proc. respondentów, którzy ostatnio kupili duże telewizory, wybrało model 55 cali i większy. Z drugiej strony, aż 69 proc. badanych przyznało, że następnym razem rozważy zakup większego ekranu. Pozostaje zatem pytanie, jak wybrać, żeby nie żałować?

Badanie zostało zrealizowane jesienią 2019 roku na zlecenie firmy Samsung w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech. Zostali nim objęci klienci, którzy niedawno kupili telewizor o przekątnej ekranu 55 cali lub większy.

Dane potwierdzają, że widzowie coraz chętniej wybierają ekrany z większą przekątną – telewizor 55 cali i więcej to już ponad 81 proc. sprzedaży na dużych europejskich rynkach, które zostały objęte badaniem. Ciekawe jest jednak to, jak klienci oceniają telewizor i jego wielkość już po zakupie i instalacji. Aż 69 proc. żałuje, że nie wybrało większego ekranu. W Polsce takie przekonanie ma 57 proc. badanych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to aż 80 proc.

Na większym widać więcej

Zmiana preferencji użytkowników w kontekście wielkości telewizorów wynika z kilku elementów. Jednym z nich jest popularyzacja ekranów 4K, które już dziś stały się standardem. Trendem, który będzie wzmacniał się z roku na rok, będzie rosnąca sprzedaż telewizorów z ekranami 65 cali i większymi oraz telewizorów 8K. Ważnym czynnikiem jest także coraz wyższa jakość obrazu, która jest efektem nie tylko lepszej jakościowo treści, ale także możliwości technologicznych telewizorów.

Ostatnie dwa lata to wejście w kolejny etap ewolucji rozdzielczości. Wraz z wprowadzeniem telewizora QLED 8K w 2018 roku Samsung zaproponował rozwiązanie kwestii jakości treści. Zastosowanie technologii Inteligentnego Skalowania do 8K pozwala podnieść rozdzielczość i znacząco poprawia wrażenia z oglądania[1]. Rozwiązanie to działa tak dobrze, że firma zdecydowała się zastosować technologię również w zeszłorocznej serii QLED 4K. W tym przypadku im większy ekran, tym bardziej spektakularne efekty. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży – w 2019 roku Samsung sprzedał w Polsce prawie 500 szt. telewizorów QLED 8K, przy czym 80% to modele o przekątnej 65 cali i więcej.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na decyzje dotyczące wielkości ekranu, jest styl telewizora jako całości. Tu na przestrzeni lat także wiele się zmieniło. Dziś ekrany praktycznie pozbawione są ramek, co daje więcej możliwości aranżacyjnych. Jeśli odejmiemy po kilka centymetrów z obudowy, może okazać się, że miejsce przygotowane kiedyś z myślą o ekranie 50-calowym można teraz wypełnić telewizorem o przekątnej 55 cali. Tak minimalistyczna konstrukcja ma jeszcze jedną zaletę – nic nie odciąga uwagi widza od treści. Oglądamy telewizję, a nie telewizor.

Wybierz większy, nie będziesz żałować

Zakup telewizora to najczęściej kilkuletnia inwestycja. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak szybko następuje rozwój technologiczny, warto wybierać rozwiązania, które pozwolą nam korzystać z potencjału, jaki niesie ten rozwój w dłuższej perspektywie.

Nie dajmy się zwieść pozorom, że na większym ekranie obraz nie będzie wyglądał dobrze, gdyż producenci, tacy jak Samsung, już znaleźli rozwiązanie tej kwestii, m.in. poprzez Inteligentne Skalowanie do 4K czy 8K1.

W związku z tym, jeśli tylko domowa przestrzeń pozwala na instalację większego ekranu, warto w niego zainwestować. Dzięki temu już po instalacji unikniemy poczucia, że można było wybrać ten większy.

Teraz, w ramach promocji „Nie żałuj sobie wielkich emocji”, kupując w wybranych sieciach sprzedaży określone telewizory Samsung, takie jak np. QLED Q85 czy QLED Q60 o przekątnej 65 cali i większej, będziemy mogli skorzystać z przedłużonego do 60 dni okresu na zwrot produktu. W tym czasie sprawdzimy czy nasz wybór jest optymalny. Promocja potrwa do 11 kwietnia 2020 roku. Szczegóły: www.promocjaduzeTV.samsung.pl.

[1] Działanie funkcji Inteligentnego Skalowania zależy od jakości materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera lub w trybie Gra.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe