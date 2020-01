Huawei Mate 30 Pro w sprzedaży u operatorów i w największych sklepach z elektroniką

Od 27 stycznia najnowszy flagowy smartfon w portfolio marki, Huawei Mate 30 Pro, będzie można kupić u operatorów Orange i Plus oraz w największych sklepach z elektroniką użytkową: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, Neonet i X-kom. Od kilku tygodni klienci mogą też kupić telefon w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie.

Mate 30 Pro jest dostępny w rekomendowanej cenie 4299 zł. Osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia w sklepach własnych Huawei – online lub w stacjonarnym – otrzymają dodatkowe korzyści: bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3 za 1 zł, opaskę Huawei Band 4 za 1 zł oraz usługę VIP service. Klienci, którzy kupią telefon w pozostałych sklepach, otrzymają bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3 za 1 zł, opaskę Huawei Band 4 za 1 zł oraz ochronę ekranu przez 6 miesięcy. Dodatkowo, do 29 marca, przy zakupie Mate 30 Pro będzie obowiązywać specjalna promocja – klienci kupujący nowego flagowca będą mogli odsprzedać stary telefon, do którego wyceny Huawei doliczy bonus w wysokości 500 zł. Promocja ta obowiązuje zarówno w sklepach własnych Huawei, jak i u partnerów handlowych.

Huawei Mate 30 Pro to najnowszy flagowy smartfon marki, wyposażony w najbardziej zaawansowany procesor w historii Huawei – Kirin 990 oraz w innowacyjny aparat główny z czterema obiektywami, który kolejny raz podnosi poziom jakości fotografii mobilnej. Według ekspertów niezależnego, prestiżowego rankingu DxOMark, oceniających jakość fotografii mobilnej, Mate 30 Pro jest jednym z najlepszych smartfonów do fotografii na świecie – obecnie zajmuje drugie miejsce w zestawieniu, zaraz za modelem Huawei Mate 30 Pro w wersji 5G.

Mate 30 Pro jest pierwszym smartfonem Huawei całkowicie opartym o ekosystem Huawei. Ekosystem składa się z warstwy technologicznej (HMS core) oraz zestawu usług Huawei Mobile Services, w skład których wchodzą m.in. Chmura Huawei, Motywy, ID Huawei, Przeglądarka i autorski sklep z aplikacjami AppGallery.

Specjalna oferta

Smartfon Mate 30 Pro będzie można kupić w cenie 4299 zł, a osoby, które zdecydują się na zakup u partnerów handlowych, otrzymają za 1 zł bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3 i za dodatkową 1 zł – opaskę Huawei Band 4 (oferta ważna do wyczerpania zapasów) oraz ochronę ekranu przez 6 miesięcy. Co więcej, nabywcy Mate 30 Pro w oficjalnych sklepach Huawei (stacjonarnym lub online) mogą liczyć na ofertę VIP service upoważaniająca do:

• jednokrotnej, bezpłatnej wymiany ekranu i/lub plecków (obudowy tylnej telefonu) w smartfonie Mate 30 Pro, w autoryzowanym serwisie Huawei – w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu,

• darmowej przesyłki door-to-door na naprawy gwarancyjne w Salonach Serwisowych Huawei (w tym jednorazowa wymiana ekranu i/lub plecków),

• osobnej linii na infolinii, dedykowanej do wsparcia klientów Mate 30 Pro,

• możliwości konsultacji z personalnym konsultantem technicznym/produktowym,

• udziału w badaniach oraz podzielenia się opinią i spostrzeżeniami na temat użytkowania Mate 30 Pro.

Dodatkowo, do 29 marca, przy zakupie Mate 30 Pro obowiązywać będzie specjalna promocja zarówno w sklepach Huawei, jak i u partnerów handlowych. Klienci będą mogli odsprzedać stary telefon, do którego wyceny Huawei doliczy bonus w wysokości 500 zł.

W celu skorzystania z promocji, klient musi aktywować zakupiony Mate 30 Pro do 31 marca. Następnego dnia po aktywacji, na stronie https://consumer.huawei.com/pl/trade-in można uzyskać kod promocyjny. Kolejny krok to odwiedziny strony partnera Huawei, która dokona wyceny (https://huawei.asgoodasnew.com/pl). Po wprowadzeniu kodu promocyjnego, wycena starego urządzenia zostanie powiększona o 500 zł. Następnie kurier odbierze stare urządzenie w dogodnym miejscu i czasie. Po sprawdzeniu stanu odsprzedawanego urządzenia, partner wykona przelew na konto klienta. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie na stronie www.huawei.asgoodasnew.com/pl. Promocja obowiązuje od 27 stycznia do 29 marca 2020.

Smartfon naszpikowany innowacjami

Aparat główny Huawei Mate 30 Pro wyposażony jest w potężny system czterech obiektywów w okrągłym układzie: główny 40 MP, szerokokątny 40 MP, teleobiektyw 8 MP i obiektyw 3D z wykrywaniem głębi. System ten wspierany jest przez technologię SuperSensing Cine Camera, a obiektyw główny i szerokokątny wyposażone zostały w superczuły sensor o wysokiej wartości ISO 512000, który umożliwia rejestrowanie filmów o rozszerzonym zakresie dynamiki, a także w superzwolnionym tempie 7680 klatek na sekundę. Obsługuje także filmy poklatkowe 4K Ultra-Wide-Angle, nawet w bardzo słabym świetle.

Teleobiektyw w aparacie głównym Mate 30 Pro, o rozdzielczości 8 MP, zapewnia 3-krotny zoom optyczny, 5-krotny zoom hybrydowy i 30-krotny zoom cyfrowy, a także optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Mate 30 Pro – pierwszy smartfon oparty na ekosystemie Huawei

Huawei Mobile Services to zestaw usług składający się z takich rozwiązań jak Chmura Huawei, Motywy, Asystent czy Przeglądarka. Ważnym elementem Huawei Mobile Services jest autorski sklep z aplikacjami Huawei AppGallery. Umożliwia on wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji mobilnych działających na systemie operacyjnym Android. AppGallery jest preinstalowana na smartfonach i tabletach Huawei oraz Honor od marca 2018, więc wszystkie telefony, które pojawiły się od tego czasu na polskim rynku w oficjalnym kanale dystrybucji, mają już sklep wgrany i dostępny z ekranu startowego.

Ekosystem Huawei opiera się na warstwie technologicznej – HMS core, składającej się z takich rozwiązań jak między innymi ID Huawei Authentication, Huawei Push, Huawei IAP, Huawei Adds. Docelowo ekosystem Huawei będzie dostarczał więcej benefitów niż konkurencyjne rozwiązania, z naciskiem na tworzenie wartości dodanej dla klientów.

Budowa ekosystemu Huawei jest naturalną konsekwencją rozwoju biznesu – marka może się pochwalić 530 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie i rosnącym portfolio różnorodnych produktów oraz usług, które są naturalną bazą do budowy zintegrowanego ekosystemu.