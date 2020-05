Nowa promocja na produkty Lenovo Yoga – kup wybrane urządzenie i otrzymaj do 500 złotych zwrotu na konto

Firma Lenovo rozpoczyna dziś specjalną promocję dedykowaną serii urządzeń Lenovo Yoga, dzięki której wszyscy klienci mogą zyskać do 500 zł premii na swoje konto. Laptopy, które zostały objęte akcją promocyjną to modele z serii Lenovo Yoga C oraz S.

Laptopy Lenovo Yoga to eleganckie urządzenia dedykowane dla osób, które szukają mobilnego i wydajnego sprzętu do pracy, nauki lub rozrywki. Laptopy z serii C to urządzenia konwertowalne, na których można pracować jak na klasycznym laptopie oraz w trybie tabletu, a ich ekran obraca się o 360 stopni. Urządzenia z serii S to ulatrasmukłe laptopy charakteryzujące się wysoką jakością wykonania, minimalistycznym designem i zaawansowanymi funkcjami multimedialnymi. Flagowym przedstawicielem serii C jest model Lenovo Yoga C940 z ekranem w rozdzielczości do 4K oraz zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji. Laptop ten posiada również bardzo wytrzymałą baterią, opcją szybkiego ładowania Rapid Charge, która w ciągu godziny naładuje komputer do 80% i został wyposażony w inteligentny rysik do prac graficznych lub notatek. Flagowym modelem serii S jest laptop Lenovo Yoga S940, który charakteryzuje się ultrasmukłym designem, praktycznie bezramkowym ekranem wykonanym w technologii Contour Display oraz posiada wiele inteligentnych funkcji przydatnych podczas codziennych zadań. Jedną z nich jest technologia Glance, śledząca ruch gałek ocznych i umożliwiająca przenoszenie plików między laptopem a zewnętrznym monitorem za pomocą wzroku. Wszystkie laptopy z serii Yoga cechują się również bardzo niską wagą, kompaktowym designem i świetnie sprawdzą się jako sprzęty do pracy zdalnej lub jako urządzenia do nauki bądź rozrywki w czasie podróży.

Jak skorzystać z promocji?

Akcja promocyjna rozpoczyna się dziś (6 maja) i potrwa do 30 czerwca 2020 r. Wszystkie osoby, które w tym czasie zakupią urządzenia z serii Lenovo Yoga C lub S otrzymają zwrot gotówki od 300 do 500 zł na swoje konto w zależności od zakupionego modelu:

500 zł za zakup: Yoga C930, Yoga C940, Yoga S940

300 zł za zakup: Yoga C740, Yoga S730, Yoga S740

Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie https://lenovopolska.pl/yoga.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, Sferis.pl. Promocja potrwa do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe