Poznaj nowe urządzenia z rodziny Surface: Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2

Nowe urządzenia i akcesoria Surface zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci pracować, uczyć się, łączyć z innymi i bawić się z dowolnego miejsca.

Sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i uczymy wciąż się zmienia. Urządzenia, z których na co dzień korzystamy służą nam dzisiaj do pracy i nauki. Aby sprawniej funkcjonować w obecnym otoczeniu, ludzie chętniej sięgają po komputery z systemem Windows. W rezultacie, użytkownicy w systemie Windows spędzają ponad 4 biliony minut miesięcznie, co stanowi wzrost o 75% z roku na rok. Poza zwiększeniem powierzchni ekranu i wzbogaceniem laptopa o lepszą klawiaturę, zależy nam na zaoferowaniu wszechstronności, dzięki której będziemy mogli korzystać z potrzebnego nam oprogramowania, zagrać w ulubioną grę czy mieć dostęp do rozrywki. Zależy nam na sprzęcie, z wbudowanymi kamerami i mikrofonami, dzięki którym połączymy się z tymi, którzy są dla nas najważniejsi. Z myślą o tym zostały stworzone komputery z systemem Windows. Z myślą o tym projektujemy linię laptopów Surface.

Tworząc kolejny Surface, skupiamy się na dwóch potrzebach użytkowników: zapewnieniu wszechstronności w pracy, bez względu na czas i miejsce oraz wykorzystaniu możliwości płynnego korzystania z oprogramowania i sprzętu, pozwalając skoncentrować się na tym, co chcesz osiągnąć. Produkty, które dziś ogłaszamy, wpisują się w te założenia.

Nowe laptopy Surface Go 2 i Surface Book 3 oraz słuchawki Surface Headphones 2 i douszne Surface Earbuds oraz akcesoria zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci robić to, czego potrzebujesz, z dowolnego miejsca – koncepcja, która nabrała innego znaczenia odkąd, po raz pierwszy zaczęliśmy nad nimi pracować. Zmieniliśmy miejsca, w których korzystamy z urządzeń – zamiast samolotu, kawiarni czy biura, wybieramy home office, kanapę w domu. Nie zmienia to jednak zapotrzebowania na sprzęty, które utrzymają naszą produktywność i łączność z innymi.

”Jako firma skupiamy się na wspieraniu naszych klientów w czasie zmian. Zaczynając od udostępnienia wszystkim Microsoft Teams, do rozwoju Microsoft 365, chcemy mieć pewność, że każda osoba i organizacja ma narzędzia, których potrzebuje, aby móc pozostawać w kontakcie z innymi i utrzymywać produktywność. Nic nie inspiruje mnie bardziej niż widok niesamowitych rzeczy, jakie nasi klienci i pracownicy robią z produktami Microsoft. Współpracowałem z takimi pedagogami, jak dr David Kellerman z UNSW w Sydney i rodzicami jak Elisa Skoglund, którzy używają urządzeń z linii Surface, aby utrzymać zaangażowanie uczniów i naukę w domu. Niesamowite jest to, w jaki sposób grupa pracowników Microsoft współpracuje ze swoimi społecznościami przy użyciu urządzeń Surface, do projektowania i drukowania za pomocą technologii 3D masek ochronnych, w celu niesienia pomocy pracownikom służby zdrowia. Takie historie jak ta sprawiają, że jestem podekscytowany tym, że mogę dzielić się z ludźmi nowymi produktami Surface, wspierając ich narzędziami, których potrzebują, aby dalej pracować, tworzyć i się uczyć” – powiedział Panos Panay, Chief Product Officer, Windows + Devices w Microsoft.

W dalszym ciągu powiększamy rodzinę Surface. Naszym celem jest zaprojektowanie urządzenia dla każdej osoby, dopasowanego do każdego stylu pracy i każdej lokalizacji. Od jak najbardziej mobilnego do najbardziej wydajnego. Chcemy tworzyć sprzęt, który w mgnieniu oka przeniesie Cię z miejsca pracy w świat rozrywki. Z myślą o tym przedstawiamy cztery nowe produkty i nowe akcesoria.

Surface Go 2 dostarcza niesamowitą wydajność w lekkiej, przenośnej konstrukcji, stanowiąc doskonałe urządzenie dla każdego.

Stworzyliśmy Surface Go, aby zaoferować bardziej przystępny cenowo i przenośny laptop 2w1 w linii Surface. Organizacje, takie jak Law School Admissions Council, Renault / F1 i National Healthcare Services w Wielkiej Brytanii oraz szkoły Blue Springs School District w Missouri i Aichi Prefecture w Japonii, wybrały Surface Go ze względu na kompaktową konstrukcję, wszechstronność ekranu dotykowego, klawiaturę, pióro i dodatkową łączność LTE Advanced.

Surface Go 2 zachowuje tę samą smukłą, lekką konstrukcję, ale teraz oferuje też większy 10,5-calowy wyświetlacz PixelSense™, lepszą żywotność baterii i do 64% szybszą wydajność niż pierwsza generacja, z nowymi funkcjami procesora Intel® Core™ M ósmej generacji. Dodaliśmy Studio Mics, nasze autorskie rozwiązanie z dwoma mikrofonami, aby zwiększyć czystość głosu i zmniejszyć hałas w tle podczas spotkań zespołu lub czatów wideo, a przedni aparat wyposażyliśmy w matrycę o rozdzielczości 5MP, która zapewnia ostry obraz nawet przy słabym świetle. Główną kamerę natomiast wzbogaciliśmy o nową aplikację Aparat, która ma ułatwić skanowanie dokumentów i tablic – niezależnie od tego, czy udostępniasz notatki ze spotkania, czy odrabiasz pracę domową. W połączeniu z piórem Surface Pen, Surface Go 2 pozwala osobom uczącym się na odległość i pracownikom zdalnym pozostać w trybie cyfrowym, jednocześnie odblokowując moc naturalnego atramentu do rysowania diagramów, oznaczania dokumentów lub pracy na równaniach matematycznych. Możesz spersonalizować swój Surface Go za pomocą etui i akcesoriów w różnych kolorach, takich jak Platynowym, Czarnym, Czerwonego Maku i Lodowego Błękitu. Cena Surface Go 2 zaczyna się od 1999 zł, a urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 12 maja.

Surface Book 3

Gdy po raz pierwszy zaprojektowaliśmy Surface Book, naszym założeniem było zagwarantowanie ludziom mocy komputera stacjonarnego, wszechstronności tabletu oraz wydajnego laptopa w jednym pięknie opracowanym urządzeniu. Programiści, projektanci i profesjonaliści polegają na Surface Book w zakresie kodowania i tworzenia, obciążania pracą w programach Adobe i Autodesk oraz przy grach z Xbox Game Pass na PC lub Steam.

Surface Book 3 to nasz najpotężniejszy laptop w historii, zapewniający do 50% większą wydajność niż Surface Book 2 i do 17,5 godziny pracy na baterii. Bez względu na to, czy wybierzesz 13″ czy 15″, Surface Book 3 posiada piękny czytelny ekran PixelSense™ o wysokiej rozdzielczości, płynny i precyzyjny trackpad, wygodną klawiaturę oraz wydajny procesor Intel® Core™ dziesiątej generacji. Do tego mamy wybór dyskretnego układu GPU od NVIDIA. Dla programistów, którzy dążą do zwiększenia mocy obliczeniowej i wydajności swoich urządzeń, Surface Book 3 jest teraz wyposażony w 32 GB pamięci RAM i najszybszy dysk SSD, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Dla osób, które uwielbiają grać, Surface Book 3 15″ posiada procesor graficzny NVDIA GeForce o mocy wystarczającej do grania w najlepsze tytuły z Xbox Game Pass w rozdzielczości 1080p, w 60 klatkach na sekundę. Dodaliśmy także nową opcję z NVIDIA Quadro RTX 3000, by lepiej spełniać potrzeby klientów komercyjnych i instytucji szkolnictwa wyższego. Ceny Surface Book 3 będą zaczynały się od 7999 zł.

Surface Headphones 2

Zakładanie słuchawek jest dziś równoznaczne z zamykaniem drzwi do biura, w celu skupienia się i połączenia głosowego z wybraną osobą, w dowolnym otoczeniu. Słuchawki Surface Headphones 2 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodę noszenia i otoczyć Cię spektakularną jakością audio, w tym 13 poziomami kontroli hałasu otoczenia. Poprawiliśmy jakość dźwięku i żywotność baterii, zapewniając do 20 godzin czystego brzmienia. Aktywna funkcja redukcji szumów jest regulowana za pomocą intuicyjnych pokręteł dousznych i specjalnie dostrojona do blokowania lub wzmacniania ludzkiego głosu. Jest to przydatne, gdy próbujesz pracować w domu ze współlokatorami, dziećmi lub zwierzętami domowymi. Zmodyfikowaliśmy konstrukcję nauszników, by obracały się o 180 stopni w celu zapewnienia większego komfortu podczas noszenia ich wokół szyi oraz dodaliśmy piękną opcję czarnego wykończenia, jako dodatek do naszej klasycznej platyny. Słuchawki Surface Headphones 2 w cenie 1199 zł, będą do kupienia od 6 czerwca.

Surface Earbuds

Są chwile, w których chcesz być całkowicie odcięty od świata – na przykład słuchając muzyki podczas biegania lub odbierając telefon w czasie kolacji. Dzięki niezwykle komfortowemu i stabilnemu dopasowaniu do Twoich uszu, słuchawki douszne Surface Earbuds oferują intuicyjne sterowanie dotykowe, co sprawia, że możesz rozpocząć rozmowę telefoniczną lub zmienić utwór bez konieczności wyjmowania telefonu. Ciesz się bogatym, wciągającym omnisonicznym dźwiękiem i natychmiastowo odtwarzaj muzykę na Spotify z telefonu z systemem Android, za pomocą potrójnego dotknięcia jednej lub drugiej słuchawki. Bezekranowa integracja z Microsoft 365 pozwala nadrobić zaległości w odpowiedziach na wiadomości e-mail, dzięki funkcji Play My Emails w aplikacji Outlook Mobile dla systemu iOS lub umożliwia głosowe dyktowanie treści w programach Word, Outlook lub PowerPoint. Słuchawki mogą ładować się w eleganckim etui, by następnie zapewnić dzień pracy na baterii. Cena Surface Earbuds wynosi 999,99 zł, zaś słuchawki będą dostępne w sprzedaży od 12 maja.

Surface Dock 2

Możliwość podłączenia do monitorów, akcesoriów i dodatkowej pamięci masowej może pomóc w stworzeniu optymalnej przestrzeni roboczej. Surface Dock 2 pomaga rozszerzyć przestrzeń roboczą za pomocą prostego kliknięcia magnetycznego i zapewnia szybsze ładowanie, wyższą prędkość transferu danych oraz narzędzia do zarządzania firmą. Prezentujemy również nowy, wieloportowy Microsoft USB-C Travel Hub, który daje więcej możliwości podłączenia do sieci, monitorów i akcesoriów ze złączem USB-C™, gdy jesteś w podróży. Surface Dock 2 kosztuje 1299,99 zł a Microsoft USB-C Travel Hub 599,95 zł.

Mamy nadzieję, że nowe produkty nie tylko pomogą ludziom być bardziej produktywnymi w miejscach, gdzie obecnie pracują i się uczą, ale także pomogą im znaleźć czas na chwile relaksu. Dzięki naszemu najbardziej kompletnemu portfolio produktów Surface posiadamy urządzenia i akcesoria, które zaspokoją szeroki zakres potrzeb. Odkryj Surface, który najbardziej do Ciebie pasuje.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe / Autorzy: Panos Panay, Chief Product Officer, Windows & Devices i Robin Seiler, Corporate Vice President, Devices