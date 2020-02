Przyszłość zmienia kształt – samsung prezentuje rozkładany Galaxy Z Flip!

Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy Z Flip, nowy składany smartfon będący deklaracją przyszłości. Odważny i stylowy Galaxy Z Flip zaprojektowano dla tych, którzy postrzegają najnowocześniejsze technologie jako sposób na wyrażenie siebie.

Do jego produkcji wykorzystano niespotykany dotąd rodzaj składającego się szkła, dzięki któremu Galaxy Z Flip dosłownie nagina prawa fizyki. Smartfon wyposażono w wyświetlacz o wielkości 6,7 cala, który składa się tworząc stylowe i kompaktowe urządzenie, idealnie mieszczące się w dłoni . Za sprawą innowacyjnego zawiasu Hideaway Hinge i dedykowanego UX, Galaxy Z Flip oferuje nowe sposoby przechwytywania, udostępniania i odbioru treści. Galaxy Z Flip — od stylowego wyglądu po elastyczną obsługę aparatu — otwiera nową dekadę innowacyjnych składanych urządzeń mobilnych.

Entuzjazm, jaki wywołał Galaxy Fold, zachęcił nas do dalszego działania. Galaxy Z Flip jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu kategorii urządzeń składanych, które dostarczają użytkownikom nową formę, nowy wyświetlacz i — co najważniejsze, nowy rodzaj mobilnego UX — powiedział dr TM Roh, President, Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics — Dzięki wyjątkowej, składanej konstrukcji Galaxy Z Flip na nowo definiuje to, czym może być urządzenie mobilne i jakie możliwości daje ono użytkownikom.

Dziedzictwo urządzeń składanych

Galaxy Fold zapoczątkował i zdefiniował kategorię składanych urządzeń. Natomiast Galaxy Z Flip wyznacza kierunek, w jakim ta kategoria podąży w nowej dekadzie. Galaxy Z Flip rozszerza portfolio urządzeń Samsung i umacnia pozycję firmy jako wiodącego na rynku producenta, który wykorzystuje technologie i nowe formy, by zaskakiwać i zachwycać użytkowników.

Moda spotyka technologię

Kompaktowe, stylowe wzornictwo Galaxy Z Flip zostało stworzone dla tych, którzy technologię postrzegają jako sposób na wyrażenie siebie. Wszystkie innowacje zastosowane w Galaxy Z Flip sprawiają, że jest to możliwe.

Styl, który mieści się w kieszeni – Galaxy Z Flip, zaprojektowany z myślą o maksymalnej mobilności składa się do rozmiaru niewielkiego portfela, dzięki czemu można go łatwo zmieścić w kieszeni lub torebce. Po złożeniu, jest to stylowe, kompaktowe urządzenie mieszczące się w dłoni. Po otwarciu, rozmiar jego ekranu prawie się podwaja, tworząc oszałamiający wyświetlacz o wielkości 6,7 cala. Dzięki stylowej palecie kolorów, eleganckim zaokrąglonym rogom i dźwiękowi zatrzaśnięcia przy zamykaniu, Galaxy Z Flip ma szansę stać się nową ikoną stylu.

– Galaxy Z Flip, zaprojektowany z myślą o maksymalnej mobilności składa się do rozmiaru niewielkiego portfela, dzięki czemu można go łatwo zmieścić w kieszeni lub torebce. Po złożeniu, jest to stylowe, kompaktowe urządzenie mieszczące się w dłoni. Po otwarciu, rozmiar jego ekranu prawie się podwaja, tworząc oszałamiający wyświetlacz o wielkości 6,7 cala. Dzięki stylowej palecie kolorów, eleganckim zaokrąglonym rogom i dźwiękowi zatrzaśnięcia przy zamykaniu, Galaxy Z Flip ma szansę stać się nową ikoną stylu. Pierwszy składany szklany wyświetlacz firmy Samsung – Galaxy Z Flip wyposażony jest w wyświetlacz Infinity Flex Display z opatentowanym przez firmę Samsung zginanym ultracienkim szkłem Ultra Thin Glass (UTG). Dzięki temu telefon jest cieńszy i zyskał bardziej elegancki wygląd, nigdy wcześniej nie spotykany w urządzeniach składanych. Wyśrodkowane wycięcie na aparat wyeliminowało elementy rozpraszające uwagę, zatem na pierwszym w historii urządzeniu Samsung o proporcjach ekranu 21,9:9 można oglądać jeszcze większą ilość ulubionych treści.

– Galaxy Z Flip wyposażony jest w wyświetlacz Infinity Flex Display z opatentowanym przez firmę Samsung zginanym ultracienkim szkłem Ultra Thin Glass (UTG). Dzięki temu telefon jest cieńszy i zyskał bardziej elegancki wygląd, nigdy wcześniej nie spotykany w urządzeniach składanych. Wyśrodkowane wycięcie na aparat wyeliminowało elementy rozpraszające uwagę, zatem na pierwszym w historii urządzeniu Samsung o proporcjach ekranu 21,9:9 można oglądać jeszcze większą ilość ulubionych treści. Nowy zawias Hideaway Hinge – zawias Hideaway Hinge Galaxy Z Flip jest dziełem sztuki inżynieryjnej. Jego działanie wspomaga podwójny mechanizm krzywkowy — mały, elegancki i zaprojektowany tak, aby każde rozłożenie i złożenie odbywało się płynnie i pewnie. Galaxy Z Flip może pozostać otwarty pod różnymi kątami, jak ekran laptopa.

Nowe doświadczenia użytkownika

Galaxy Z Flip jest stworzony do prowadzenia nowoczesnego, mobilnego trybu życia. Za sprawą wyjątkowego sposobu składania, niespotykanego w żadnym innym smartfonie na rynku, użytkownik może zrobić jeszcze więcej, pod dowolnym kątem i bez konieczności trzymania telefonu w dłoni.

Zrób więcej — bez użycia rąk – Po rozłożeniu Galaxy Z Flip może pozostać otwarty praktycznie pod dowolnym kątem, stwarzając nowe możliwości robienia selfie, które pokazują więcej świata wokół i prowadzenia czatów wideo przez aplikację Google Duo, a wszystko to bez użycia rąk.

– Po rozłożeniu Galaxy Z Flip może pozostać otwarty praktycznie pod dowolnym kątem, stwarzając nowe możliwości robienia selfie, które pokazują więcej świata wokół i prowadzenia czatów wideo przez aplikację Google Duo, a wszystko to bez użycia rąk. Tryb Flex – Samsung ściśle współpracował z Google, aby zaprojektować tryb Flex — dedykowane środowisko użytkownika dla wyjątkowej, składanej formy Galaxy Z Flip. Gdy urządzenie leży w pozycji otwartej, wyświetlacz automatycznie dzieli się na dwa 4-calowe ekrany, dzięki czemu można łatwo wyświetlać obrazy, treści lub filmy w górnej części wyświetlacza, a w dolnej części sterować nimi. Na przykład podczas oglądania treści w serwisie YouTube, wideo znajduje się na górze natomiast wyszukiwarka innych filmów, opisy i formularz pisania komentarzy na dolnym ekranie.

– Samsung ściśle współpracował z Google, aby zaprojektować tryb Flex — dedykowane środowisko użytkownika dla wyjątkowej, składanej formy Galaxy Z Flip. Gdy urządzenie leży w pozycji otwartej, wyświetlacz automatycznie dzieli się na dwa 4-calowe ekrany, dzięki czemu można łatwo wyświetlać obrazy, treści lub filmy w górnej części wyświetlacza, a w dolnej części sterować nimi. Na przykład podczas oglądania treści w serwisie YouTube, wideo znajduje się na górze natomiast wyszukiwarka innych filmów, opisy i formularz pisania komentarzy na dolnym ekranie. Rewolucyjny aparat – Galaxy Z Flip można stabilnie postawić, dzięki czemu można uchwycić więcej — od ujęć grupowych po żywe nocne fotografie i filmy. Teraz użytkownicy mogą tworzyć treści do mediów społecznościowych pod najlepszym kątem, bez użycia rąk i bez potrzeby stosowania statywu; nagrywać olśniewające filmy Night Hyperlapse lub żywe zdjęcia w słabym oświetleniu w trybie nocnym — bez konieczności używania lampy błyskowej. Wystarczy otworzyć swoje urządzenie i ustawić je na stole. A po zamknięciu jedną ręką można szybko uchwycić wysokiej jakości selfie za pomocą tylnej kamery, bez rozkładania telefonu. Można również nagrywać płynne wideo w proporcji 16:9, idealnie nadające się do wstawienia na platformy społecznościowe.

– można stabilnie postawić, dzięki czemu można uchwycić więcej — od ujęć grupowych po żywe nocne fotografie i filmy. Teraz użytkownicy mogą tworzyć treści do mediów społecznościowych pod najlepszym kątem, bez użycia rąk i bez potrzeby stosowania statywu; nagrywać olśniewające filmy Night Hyperlapse lub żywe zdjęcia w słabym oświetleniu w trybie nocnym — bez konieczności używania lampy błyskowej. Wystarczy otworzyć swoje urządzenie i ustawić je na stole. A po zamknięciu jedną ręką można szybko uchwycić wysokiej jakości selfie za pomocą tylnej kamery, bez rozkładania telefonu. Można również nagrywać płynne wideo w proporcji 16:9, idealnie nadające się do wstawienia na platformy społecznościowe. Powiadomienia na Twoich warunkach – Niezależnie od tego, czy Galaxy Z Flip jest zamknięty, stoi pionowo, czy jest otwarty, użytkownik nigdy nie przegapi SMS-a, połączenia lub przypomnienia. Po zamknięciu, datę, godzinę i stan baterii widać od razu na wyświetlaczu zewnętrznym. Ekran wyświetla również inne powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można łatwo odebrać połączenie bez rozkładania lub odpowiadać na SMS-y, po prostu stukając w powiadomienie i rozkładając Galaxy Z Flip.

– Niezależnie od tego, czy Galaxy Z Flip jest zamknięty, stoi pionowo, czy jest otwarty, użytkownik nigdy nie przegapi SMS-a, połączenia lub przypomnienia. Po zamknięciu, datę, godzinę i stan baterii widać od razu na wyświetlaczu zewnętrznym. Ekran wyświetla również inne powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można łatwo odebrać połączenie bez rozkładania lub odpowiadać na SMS-y, po prostu stukając w powiadomienie i rozkładając Galaxy Z Flip. Okno Multi-Active – Bezproblemowe wykonywanie wielu zadań w oknie Multi-Active — wystarczy otworzyć Multi-Window Tray, aby przeciągnąć i upuścić aplikacje, które mają być użyte jednocześnie. Teraz można czytać artykuł o najnowszym trendach w modzie na górnej połowie ekranu i robić zakupy ulubionych artykułów na dole.

Fundamenty i ekosystem Galaxy

Galaxy Z Flip wprowadza do ekosystemu Galaxy zupełnie nowe doświadczenia. Może poszczycić się wydajnością flagowca, jego aparatem, wyświetlaczem, baterią, bezpieczeństwem oraz usługami, takimi jak Samsung Health czy Samsung Knox. Galaxy Z Flip pozwala nagrywać wideo w jakości 4K oraz oferuje takie funkcje, jak Live Focus czy stabilizacja Super Steady. Podwójna bateria smartfonu może być ładowana przewodowo i bezprzewodowo, a dzięki funkcji Wireless Powershare umożliwia zwrotne ładowanie innych kompatybilnych urządzeń, jak Galaxy Buds, Galaxy Watch czy nawet smartfonów znajomych.[4] Samsung Knox chroni urządzenie zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania i zapewnia regularne miesięczne i kwartalne aktualizacje bezpieczeństwa. Samsung Health pozwala kontrolować i dbać o swoje zdrowie, natomiast SmartThings zapewnia dostęp do ponad 5000 urządzeń wykorzystujących tę technologię.

Dostępność

Przedsprzedaż Galaxy Z Flip rozpocznie się 11.02 o godzinie 21:00 i potrwa do 20.02, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli urządzeń przeznaczonych do przedsprzedaży. To innowacyjne urządzenie będzie dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Samsung, salonów Samsung Brand Store oraz salonów sprzedaży wybranych partnerów.

Galaxy Z Flip trafi do regularnej sprzedaży już 21.02 i będzie dostępny w kolorach pryzmatycznego fioletu i eleganckiej czerni. Więcej informacji na temat Galaxy Z Flip można znaleźć na stronie: galaxyzflip.samsung.pl

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe Samsung