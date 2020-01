RAZER OGŁASZA DEATHADDER V2 ORAZ BASILISK V2: NAJLEPSZE GAMINGOWE MYSZY STAJĄ SIĘ JESZCZE LEPSZE

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, ogłosiła właśnie debiut DeathAdder V2 – najnowszego wcielenia bestsellerowej myszki Razera – oraz Basilisk V2 – wysoce konfigurowalnej gamingowej myszy. Oba urządzenia zostały uaktualnione o wiodące w branży technologie.

Od czasu swojej premiery, Razer DeathAdder konsekwentnie podnosi wymagania względem myszek do gier, oferując ponad 30 wariantów tego kultowego projektu, który do 2019 roku sprzedał się na całym świecie w liczbie przekraczającej 10 milionów egzemplarzy. Zachowując charakterystyczny design i wiodącą w swojej klasie ergonomię, Razer DeathAdder V2 wyposażono w sensor optyczny Focus +, przełączniki optyczne i kabel Speedflex, co czyni z myszki niezbędną broń w arsenale każdego gracza.

„Razer zawsze dążył do perfekcji podczas tworzenia swoich produktów. Przez lata udoskonaliliśmy DeathAdder” – powiedział Alvin Cheung, Senior Vice President działu urządzeń peryferyjnych Razera. „Wzięliśmy najbardziej ikoniczną myszkę na rynku i ulepszyliśmy ją jeszcze bardziej, aby dać graczom możliwie najlepszą broń i potwierdzić reputację DeathAdder jako myszki dającej ‘nieprzepisową przewagę’”.

Kultowa ergonomiczna konstrukcja, dopracowana do perfekcji

Unikalny ergonomiczny kształt DeathAdder zaprojektowano specjalnie dla graczy o średnich oraz dużych dłoniach i doskonale spisuje się on zarówno przy stylu polegającym na chwytaniu myszki całą dłonią (palm grip), jak i przy “szponiastym” sposobie trzymania gryzonia (claw grip). Wychodząc poza konwencjonalną ergonomię biurową, zoptymalizowana konstrukcja zapewnia również większy komfort grania przy zmniejszonym obciążeniu dłoni.



DeathAdder V2, poza pewnymi zmianami jej kształtu, została także dodatkowo ulepszona. Myszkę pokryto nową powłoką odporną na pot, a na jej bokach umieszczono gumowane uchwyty dla jeszcze lepszej kontroli. Udoskonalono również kółko, które jest teraz idealnie dostrojone do bardziej precyzyjnego, “przeskakującego” przewijania przy niższym oporze. Wszystko to udało się zamknąć w eleganckiej, lekkiej konstrukcji o masie 82 g, zapewniającej najlepsze gamingowe doznania.



Granie z prędkością światła

Sercem DeathAdder V2 jest czujnik optyczny Razer Focus+, który może pochwalić się najwyższymi na rynku osiągami, a dodatkowo wzbogacono go o nowe inteligentne funkcje. Dzięki Smart Tracking, Asymmetric Cut-off i Motion Sync sensor myszki sprawia, że DeathAdder V2 jest niewiarygodnie precyzyjnym urządzeniem do grania, co ma krytyczne znacznie, gdy trafienie w cel wielkości kilku pikseli może stanowić różnicę między wygraną a przegraną.

DeathAdder V2 wyposażono w przełączniki optyczne Razera, które wykorzystują wiązkę światła podczerwonego do rejestracji kliknięć, całkowicie eliminując tym samym ryzyko przypadkowych podwójnych naciśnięć. Dzięki szybszemu i bardziej niezawodnemu czasowi reakcji na każde wciśnięcie klawisza, DeathAdder V2 staje się prawdziwym przedłużeniem ręki gracza. Niezwykle szybkie i trwałe przełączniki zbudowano tak, aby sprostały aż 70. milionom kliknięć.

Razer DeathAdder V2 ma również bardzo elastyczny kabel Speedflex. Dzięki nowej powłoce kabel stawia minimalny opór podczas użytkowania myszki, co pozwala na wykonywanie długich i nieograniczonych ruchów gryzoniem bez zaczepiania się kabla.

Przystosowana do większej wydajności

W DeathAdder V2 wbudowano 8 programowalnych przycisków. Wszystkie z nich są w pełni konfigurowalne za pośrednictwem Synapse 3 i zapewniają szybki dostęp do makr i funkcji pomocniczych – dzięki Razer HyperShift, który jest dostępny w ramach oprogramowania towarzyszącego Synapse 3. HyperShift pozwala graczom na przypisywanie dodatkowych funkcji do dowolnego przycisku. Każda funkcja jest aktywowana poprzez zdefiniowany przez użytkownika przycisk lub klawisz Shift. To koniec z niewygodnym szukaniem odpowiedniego klawisza funkcyjnego.

DeathAdder V2 wyposażono również w zaawansowaną, wbudowaną pamięć z możliwością zapisania maksymalnie 5 profili, dając użytkownikom dostęp do spersonalizowanych ustawień bez względu na miejsce i czas. Wsparcie dla podświetlenia Chroma RGB pozwala graczom na wybranie preferowanych schematów kolorów i synchronizację DeathAdder V2 z innymi urządzeniami obsługującymi Razer Chroma.

O RAZER DEATHADDER V2

⦁ Sensor optyczny Focus+ o rzeczywistej rozdzielczości 20 000 DPI

⦁ Przyspieszenie do 650 cali na sekundę (IPS) / akceleracja 50 g z najlepszą w branży dokładnością rozdzielczość 99,6 %

⦁ Razer Optical Mouse Switches o trwałości 70 milionów kliknięć

⦁ Ulepszony ergonomiczny kształt z supertrwałymi gumowymi nakładkami na bokach

⦁ Duże ślizgacze pod myszką wykonane w 100% z teflonu (o grubości 0,8mm).

⦁ Gamingowe środkowe pokrętło o wyczuwalnym skoku

⦁ Zmiana czułości w locie (domyślne ustawienia DPI: 400/800/1600/2400/3200)

⦁ Hybrydowa pamięć – w chmurze i w urządzeniu (4+1 profile)

⦁ Podświetlenie Razer Chroma RGB z 16,8 million konfigurowalnych opcji kolorystycznych

⦁ Osiem niezależnie programowalnych przycisków Hyperesponse

⦁ Zaawansowane ustawienia parametrów Lift-off/Landing distance

⦁ Obsługa Razer Synapse 3

⦁ Kabel Speedflex o długości 2,1 m

⦁ Przybliżone wymiary: 127,0 mm (długość) x 61,7 mm (szerokość uchwytu) x 42,7 mm (wysokość)

⦁ Przybliżona waga: 82 g (bez kabla)

⦁ Kompatybilna z Xbox One (tylko podstawowe funkcje)

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

79.99€ – sugerowana cena detaliczna

Razer.com and autoryzowani sprzedawcy – 14 stycznia 2020

GRAJ Z BASILISK V2 NA SWÓJ WŁASNY SPOSÓB

Dzisiaj Razer ogłosi także myszkę Basilisk V2, która również może się pochwalić wieloma ulepszeniami, zachowując równocześnie wszystkie możliwości konfiguracyjne charakterystyczne dla rodziny Basilisk. Myszkę wyposażono w te same zaawansowane technologie, co DeathAdder V2. Basilisk V2 posiada 11 programowalnych przycisków, w tym docenioną przez graczy wielofunkcyjne sprzęgło. Myszka pozwala także na konfigurację oporu, z jakim kręci się środkowe pokrętło. Wszystko to czyni z niej doskonały wybór dla graczy, którzy chcą w pełni zapanować nad swoją myszką.

Pełna konfigurowalność dla pełnej dominacji

Myszka ulepszona o 11 programowalnych przycisków pozwala graczom cieszyć się większą elastycznością w zakresie tworzenia prostych map klawiszy, korzystania ze skrótów klawiszowych do ulubionych przedmiotów lub zaklęć albo aktywacji innych poleceń. Dzięki obsłudze technologii Hypershift gracze mogą z łatwością podwoić liczbę funkcji przypisanych do przycisków.

Graczom, którzy pragną w pełni kontrolować każdy aspekt działania myszy, Basilisk V2 daje możliwość dostosowania oporu przewijania środkowego kółka. Użytkownicy mogą samodzielnie dostroić pokrętło myszki, które może poruszać się w zakresie obejmującym, na jednym krańcu wyczuwalny, klikalny opór, a gładkie i płynne przewijanie na drugim. Czyni to z Basilisk V2 prawdziwie spersonalizowaną broń.

Aby mieć pewność, że dokładność i szybkość reakcji nie jest ograniczana przez ruchy myszki, Basilisk V2 wyposażono w ślizgacze wykonane w 100% z teflonu, który zapewnia płynniejszy poślizg. Kabel Razer Speedflex gwarantuje zaś szybkie, dokładne i płynne ruchy bez zaczepiania.

O RAZER BASILISK V2

⦁ Sensor optyczny Focus+ o rzeczywistej rozdzielczości 20 000 DPI z 99,6 % dokładnością rozdzielczości

⦁ Przyspieszenie do 650 cali na sekundę (IPS) / akceleracja 50 g

⦁ Zaawansowane ustawienia parametrów Lift-off/Landing distance

⦁ Jedenaście niezależnie programowalnych przycisków Hyperesponse

⦁ Wymienne wielofunkcyjne sprzęgło

⦁ Razer Optical Mouse Switches o trwałości 70 milionów kliknięć

⦁ Ergonomiczna konstrukcja z bokami pokrytymi teksturą, dla praworęcznych

⦁ Gamingowe pokrętło z nieograniczoną możliwością kontroli oporu podczas kręcenia

⦁ Zmiana czułości w locie (domyślne ustawienia DPI: 800/1800/4000/9000/20000)

⦁ Hybrydowa pamięć – w chmurze i w urządzeniu (4+1 profile)

⦁ Obsługa Razer Synapse 3

⦁ Kabel Speedflex o długości 2,1 m

⦁ Przybliżone wymiary: 130 mm (długość) x 60 mm (szerokość uchwytu) x 42 mm (wysokość)

⦁ Przybliżona waga: 92 g (bez kabla)

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

89.99€ sugerowana cena detaliczna

Razer.com oraz autoryzowani sprzedawcy – 14 stycznia 2020 roku

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zajrzeć tutaj.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe