Recenzja Dell G5 5590 – Połączenie gamingu z biznesem?

Po ostatnim teście Della z serii G3 mialem spore oczekiwania sprawdzając nowszy sprzęt. Na całe szczęście G5 im sprostało, bezproblemowo udało się go przetestować na najbardziej wymagających grach przy zachowaniu wysokiej jakości rozrywki.

DESIGN

Dell przyzwyczaił nas już do tworzenia laptopów które wyglądają po prostu ładnie. Białe podświetlenie klawiatury idealnie łączy się z czarną obudową co powoduję, że wygląda bardzo schludnie i elegancko. Gdy pierwszy raz spojrzymy na niego raczej nikt nie będzie się spodziewał tego, że będzie on posiadał tak mocne podzespoły. Co jest jak najbardziej opcją na plus bo bez problemowo położymy go w naszym biurze czy zabierzemy na jakieś biznesowe spotkanie.

PORTY

W tym modelu porty mamy rozmieszczone po lewej jak i prawej stronie naszego laptopa jednak kolejna pozytywna zmiana względem naszego poprzednika jest taka, że z tylu umieszczono wszystkie najważniejsze dla nas porty, co zdecydowanie ułatwia rozmieszczenie kabli na naszych biurkach. Mamy tam kolejno:

– pełnowymiarowe HDMI

– port USB 3.1 typu a

– złącze mini DisplayPort

– złącze RJ-45

Na Lewym boku czeka na nas:

– USB typu C (ze wsparciem Thunderbolt)

– USB 3.1 typu a

– wejście/wyjście audio

Na prawym boku mamy:

– czytnik kart SD

– USB 3.1 typu a

Trzeba przyznać, że mamy tutaj dość dużo portów do wykorzystania i tak jak pisałem wcześniej na pewno umieszczenie większości z nich z tyłu jest zmianą na plus.

KLAWIATURA ORAZ TOUCHPAD

Mamy tutaj standardowy układ i tak jak w naszym poprzedniku wydzielony panel numeryczny. Klawisze mają baradzo głęboki i przyjemny skok. Tuż nad nimi mamy przycisk power ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Touchpad jest znowu świetnie wykonany, lekko chropowata powierzchnia pozwala na bardzo dokładne korzystanie.

EKRAN

G5 został wyposażony w 15,6-calową matową matryce. Mamy tu coś co ucieszy chyba każdego z nas – graczy, mowa tutaj o 144-hercowej częstotliwości odświeżania i obsługiwaniu technologi G-Sync co na pewno umili naszą rozgrywkę. Jasność oraz ostrość są na równie wysokim poziomie, dobre odwzorowanie kolorów powoduję, że z ekranu możemy być bardzo zadowoleni.

AKUMULATOR

Nasz Dell posiada 6-komorową baterie o mocy 7500 mAh. Pozwala nam to na 4 godziny pracy na największych obrotach, a ciągłe oglądanie filmów przy jasności 30% daje możliwość korzystania z niego przez około 8 godzin.

Wydajność

Teraz to co ciekawiło mnie najbardziej. G5 został wyposażony w 6 rdzeniowy Intel Core i7-9750H co daje nam moc 2,6 GHz (turbo rozkręca się do 4,2 GHz). Grafika którą tutaj otrzymujemy to GeForce RTX 2070 Max-Q co pozwala nam na delektowanie się najbardziej wymagającymi grami. Dołóżmy do tego 16GB pamięci RAM i powstaje nam świetna maszyna dla najbardziej wymagających konsumentów.



Klasycznie już przetestowałem go w najpopularniejszych grach:

G5 wypadł świetnie ale nie ma co się dziwić bo podzespoły są z najwyższej półki. RTX w połączeniu z 144hz odświeżaniem powoduję, że nasza rozgrywka wchodzi na jeszcze większy poziom. Procesor oraz RAM nie pozwalają na żadne spadki FPS oraz przycinanie się naszych ulubionych tytułów gier. Zdecydowanie każdy nawet najbardziej wymagający konsument będzie zadowolony z wyboru tego laptopa.

PODSUMOWANIE

Dell G5 na pewno jest kierowany do osób które cenią sobie mocne podzespoły ale gdy spojrzymy na jego design możemy spokojnie używać go w pracy biurowej, laptop ten po prostu wygląda elegancko i schludnie. Dell po raz kolejny daje nam możliwość do posiadania bardzo uniwersalnego laptopa. Jego wnętrze powoduje, że jestem bardzo zadowolony z jego wyników jakie doświadczyłem w przeróżnych grach. Zdecydowanie jest to laptop godny polecenia nawet dla najbardziej surowych osób które cenią sobie jakość względem ceny.