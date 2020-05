Recenzja monitora gamingowego AOC G2790PX

Monitor AOC G2790PX, to nieco bardziej rozbudowana 27 calowa propozycja z całej serii monitorów o sygnaturze G90, jaką stworzyła firma AOC. Do czynienia mamy tutaj z matrycą TN i rodzajem podświetlenia WLED, o rozdzielczości Full HD, częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, oraz czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Jasność matrycy wynosi aż 400cd/m2.

Na pierwszy rzut oka zauważymy iż monitor posiada bardzo cienkie obramowanie, praktycznie nie widoczne, co zdecydowanie zwiększa estetykę całego produktu. Także dolna ramka monitora jest w kolorze czerwieni, co nadaje wszystkiemu gamingowy design.

Konstrukcja monitora oraz jego montaż nie odbiega jakością od wielu bestsellerów na rynku monitorów, a także jego ergonomia i wielozadaniowość to zdecydowanie atuty tego produktu. Stojak oferuje pełny zakres regulacji, z 130 mm wysokością ruchu, -3,5-19,5 stopnia nachylenia, 360 stopni obrotu. Warto wspomnieć że konstrukcja pozwala nam na obrót monitora w poziomie (dzięki funkcji pivot), a także zawiera otwór na kable umieszczony na belce.



Do dyspozycji mamy DisplayPort, dwa porty HDMI, VGA i dwa audio (w tym jedno słuchawkowe). Użytkownik monitora AOC 2790PX otrzyma także kilka wygodnych rozwiązań, takich jak wbudowane głośniki czy czteroportowy hub USB 3.0, w tym USB z funkcją szybkiego ładowania, a także możliwość zamocowania monitora na ścianie (VESA 100×100).

Ruch podczas gry jest doskonale płynny, bez jakiejkolwiek chropowatości czy szarpania na krawędziach. Sam wyświetlacz, oferuje standardową listę funkcji monitora do gier. Panel TN LCD, który odświeża się przy 144 Hz i ma czas reakcji 1 ms. Dodatkową funkcją jest FreeSync. Dostęp do wewnętrznych ustawień wyświetlacza zapewnia nam niewielki joystick umieszczony z tyłu obudowy. Menu ustawień monitora (OSD) wydaje się proste i przejrzyste. Ustawimy w nim praktycznie wszystko co potrzeba dla gracza by ten był w pełni usatysfakcjonowany kolorystyką, jasnością czy kontrastem obrazu.

Warto wspomnieć że model 2790PX wykazuje bardzo dobrą temperaturę bieli, która jest bardzo bliska idealnej bieli (6500 K).



Cena jaką przyjdzie nam zapłacić za omawiany sprzęt jest adekwatna do jakości produktu, co czyni go bardzo atrakcyjnym. Jednakże rozdzielczość 1080p przy rozmiarze matrycy wynoszącym 27 cali, może okazać się lekkim rozczarowaniem dla bardziej wymagających graczy.

Podsumowując otrzymujemy bardzo przyzwoity, wygodny i płynnie działający sprzęt, który z pewnością będzie spełniał większość funkcji monitora dla graczy i nie tylko.