Trzecia generacja QLED 8K, czyli ewolucja rynku 8K krok po kroku

Podczas targów CES 2020 Samsung pokazał trzecią generację telewizora QLED 8K. Wśród nowości zaprezentowano m.in. bezramkowy ekran Infinity Screen, który maksymalnie wykorzystuje potencjał dużych telewizorów, sztucznej inteligencji i rozdzielczości 8K. Sprawdźmy, jak na przestrzeni lat zmieniał się ten innowacyjny produkt oraz rynek 8K.

Rynek 8K rośnie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat zwiększy się 13-krotnie – do ok. 2,8 mln sztuk w 2022 roku.

W tym roku na rynek wejdzie telewizor QLED 8K trzeciej generacji – Q950TS. Wśród nowości m.in. bezramkowy Infinity Screen i funkcja optymalizująca dźwięk – Object Tracking Sound+.

W 2020 pojawi się szereg technologii, dzięki którym widzowie będą mogli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał rozdzielczości 8K: kodeki AI ScaleNet i AV1.

Wystartował program certyfikacji 8K Association. Poznaliśmy także oficjalny logotyp.

Rok 2018, czyli rynkowy debiut telewizora QLED 8K

Kiedy w listopadzie 2018 roku Samsung wprowadził do sprzedaży w Polsce pierwszy telewizor QLED 8K – model Q900R – na rynku zawrzało. Był to produkt, który nie tylko zaoferował rozdzielczość 8K, ale także przyniósł rozwiązanie kwestii jakości obrazu na dużych ekranach. Z połączenia mocnego procesora Quantum 8K, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego powstała technologia Inteligentnego Skalowania do 8K. Dzięki niej widzowie mogli liczyć na nieosiągalną dotąd jakość obrazu i szczegółowość bez względu na wejściową rozdzielczość materiału wideo.

Rok 2018 był dla 8K ważny także w ujęciu rynkowym. Nowy rozdział w zakresie dostępu do treści otworzył NHK, czyli japoński nadawca publiczny. W grudniu telewizja uruchomiła pierwszy kanał 8K – BS8K. Wszystko wskazuje na to, że będzie tu także można śledzić zmagania sportowców podczas zbliżającej się Olimpiady.

Rok 2019: QLED 8K drugiej generacji, standaryzacja 8K

Rok 2019 to kolejny etap rozwoju nowego standardu. Mocny akcent pojawił się w styczniu, kiedy powstało 8K Association (8KA), czyli międzybranżowa organizacja, której celem było i jest wypracowanie standardów dot. 8K, uruchomienie programu certyfikacji i rozwój całego ekosystemu. Firma Samsung jest jednym z jej członków-założycieli.

Jesienią 2019 roku stowarzyszenie opublikowało specyfikację telewizorów 8K. Obejmuje ona m.in. zalecane poziomy wydajności dla wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR) i parametrów koloru oraz wymagania dotyczące interfejsu.

W 2019 roku Samsung wprowadził drugą generację telewizora QLED 8K – model Q950R. Seria weszła do sprzedaży w Polsce na początku maja. W momencie debiutu w ofercie znalazły się cztery wielkości ekranu 65, 75, 82 i 98 cali. W drugiej połowie roku zadebiutował 55-calowy QLED 8K. Jego wprowadzenie było odpowiedzią na potrzeby widzów, którzy chcieli korzystać z zalet technologii 8K, ale nie mogli wybrać ekranu o większej przekątnej. W październiku 2019 roku produkt wszedł do sprzedaży w Polsce.

Rok 2020: trzecia generacja QLED 8K i dalsze innowacje

Pierwsze tygodnie 2020 roku to dla technologii 8K mocne wejście w nową dekadę. Podczas targów CES Samsung zaprezentował trzecią generację telewizora QLED 8K – model Q950TS. Wśród nowości m.in. bezramkowy Infinity Screen, czyli ekran zajmujący 99 proc. powierzchni z przodu telewizora, co daje spektakularny efekt. W 2020 roku użytkownicy za sprawą kodeku AV1 będą mogli na telewizorach QLED 8K oglądać i przesyłać strumieniowo wideo rejestrowane w tej rozdzielczości.

Nowością jest także kodek AI ScaleNet, który umożliwi płynny streaming poprzez optymalizację dostępnej przepustowości sieci. Kompresuje materiały wideo w chwili, w której opuszczają one serwis dostawcy i przywraca im pierwotną formę, gdy docierają do telewizora. To kolejny krok, po wprowadzeniu Inteligentnego Skalowania do 8K, który ma na celu poprawę jakości obrazu i tym samym wrażeń widzów.

Tegoroczny QLED 8K ma wiele do zaoferowanie także pod względem dźwięku. Telewizor posiada głośniki umieszczone z każdej strony ekranu, a także zlokalizowane z tyłu subwoofery. Efekty wzmacnia funkcja Object Tracking Sound+, która wykorzystuje oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji w celu dostosowania ruchu brzmienia do ruchu obiektów na ekranie. W efekcie widzowie mogą liczyć na czysty wielokanałowy dźwięk przestrzenny w systemie 5.1.

Na początku roku poznaliśmy dalsze szczegóły dot. programu certyfikacji 8K Association, w tym oficjalny logotyp. Celem programu jest wyróżnienie telewizorów, spełniających określone kryteria, dzięki którym są w stanie zapewnić widzom najlepsze możliwe wrażenia wizualne. Wśród wymaganych parametrów są m.in. rozdzielczość wyświetlacza sięgająca 7680 x 4320, jasność szczytowa przekraczająca 600 nitów, transmisja obrazu przez HDMI 2.1 oraz wydajny kodek wideo (HVEC).Tegoroczne modele telewizorów Samsung QLED 8K będą jednymi z pierwszych produktów oznaczonych logotypem.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe