Zniżki i vouchery na zakupy za pobranie wybranych aplikacji z Huawei AppGallery

Huawei przygotował atrakcyjne promocje i vouchery na zakupy za pobranie jednej z ośmiu aplikacji dostępnych w Huawei AppGallery. Każdy, kto zainstaluje na swoim urządzeniu aplikacje Traficar, Blix, Fotka.pl, OLX czy Onet, otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w internetowym sklepie marki – huawei.pl. Natomiast osoby, które pobiorą z Huawei AppGallery aplikacje Pan Paragon, CCC lub NaviExpert, będą mogły skorzystać z atrakcyjnych promocji, w tym zniżki na ubezpieczenie telefonu, zniżki na zakupy w aplikacji oraz dodatkowy darmowy miesiąc nawigacji.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zalogować się na urządzeniu mobilnym Huawei przy pomocy ID Huawei. Użytkownicy, którzy nie posiadają jeszcze swojego ID Huawei, mogą je bezpłatnie założyć wchodząc w ustawienia telefonu lub tabletu.

Następnie, każdy, kto wejdzie do sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery i do 20 grudnia ściągnie jedną z aplikacji – Traficar, Blix, Fotka.pl, OLX lub Onet – otrzyma voucher w wysokości 50 zł. Voucher można wykorzystać do 31 grudnia na zakupy w sklepie internetowym huawei.pl przy zamówieniu za minimum 150 zł. Aby odebrać kod rabatowy należy kliknąć w sekcję „Prezenty”, która znajduje się na karcie aplikacji, a następnie wkleić kod w odpowiednie pole, przed przejściem do płatności.

Osoby, które pobiorą aplikację Pan Paragon, otrzymają zniżkę do 20% na ubezpieczenie smartfona. Aby uzyskać zniżkę, należy pobrać aplikację z AppGallery, zeskanować paragon za zakup smartfona, sprawdzić, czy aplikacja poprawnie rozpoznała datę zakupu oraz nazwę sklepu. Jeśli od daty zakupu nie minęło jeszcze 7 dni, aplikacja umożliwi ubezpieczenie sprzętu. Wystarczy kliknąć w „Ubezpiecz” i na ekranie wprowadzić dane potrzebne do wyliczenia składki. W polu „Kod rabatowy” należy wpisać otrzymany kod, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. Oferta nie obejmuje smartfonów zakupionych w sklepie Neonet i neo24.pl. Jest ważna do 31 grudnia.

Aby otrzymać 20% zniżki na zakupy w aplikacji CCC lub na stronie ccc.eu, wystarczy pobrać aplikację z Huawei AppGallery, odebrać kod i wpisać go w odpowiednie pole podczas dokonywania zakupów. Oferta ważna jest do 31 grudnia i nie łączy się z innymi promocjami, nie obejmuje też produktów przecenionych.

W przypadku aplikacji NaviExpert z AppGallery, każdy, kto ją pobierze z AppGallery, otrzyma miesięczny dostęp do nawigacji zupełnie za darmo. Po pobraniu aplikacji, wystarczy zarejestrować się w aplikacji, wejść w Menu znajdujące się na jej głównym ekranie, wejść w zakładkę „Moje konto”, a następnie „Wprowadź kod promocyjny”. Oferta ważna jest do 1 czerwca 2020 roku, a więcej informacji można znaleźć pod podanym linkiem: https://shop.huawei.com/pl/event_appgallery2.html

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: informacja prasowa