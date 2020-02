Altered Carbon – nowe wideo prezentujące 2. sezon. Już dziś premiera!

Jak wiadomo, kolejna odsłona Altered Carbon idzie nieco na skróty pod względem literackiego pierwowzoru Morgana, nawiązując przede wszystkim do wątków z tomu trzeciego.

Nowy klip pokazuje kolejny element własnej twórczości ekipy, a konkretnie postać Poego, która rozmawia chwilę z Takeshim. Ten ciekawie napisany przedstawiciel sztucznej inteligencji sam w sobie był „naddatkiem” Altered Carbon, teraz zaś jakimś sposobem „przetransportowano” go do nowej, prawdopodobnie finałowej odsłony. Czy wyjdzie to na dobre? Dowiecie się, oglądając sezon na platformie Netflix już w dniu dzisiejszym.

Altered Carbon to serial stworzony na podstawie cyberpunkowej powieści o tym samym tytule napisanej przez Richarda Morgana. Akcja produkcji rozgrywa się w odległej przyszłości. Ludzką świadomość można zamienić w postać cyfrową i przenieść z ciała do ciała. Pierwszy sezon skupia się na zamordowanym najbogatszym człowieku świata, Laurensie Bancroft. Bogacz przywraca do życia byłego żołnierza elitarnej jednostki, Takeshiego Kovacsa, by ten zbadał sprawę jego śmierci. W zamian Kovacs dostaje szansę na drugie życie.

Twórczynią serialu jest Laeta Kologridis (Wyspa Tajemnic, Alita: Battle Angel). Odcinek pilotowy wyreżyserował Miguel Sapochnik (Gra o Tron, Iron Fist). W pierwszym sezonie, który zadebiutował na Netflixie 2 lutego, występują: Joel Kinnaman, James Purefoy, Martha Higareda, Renee Elise Goldsberry, Dichen Lachman, Will Yun Lee.

2. sezon pojawi się na platformie 27 lutego.

Źródło: Youtube / Ilustracja wprowadzenia: Netflix