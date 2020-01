Chilling Adventures of Sabrina ze zwiastunem 3. sezonu!

Niedawno mogliśmy zobaczyć teledyskowe wideo promujące nową odsłonę, teraz zaś czas na właściwy trailer.

3. sezon Chilling Adventures of Sabrina zapowiada się naprawdę gorąco. Wygląda na to, że nawet druga seria nie będzie tak widowiskowa, jak ten nowy rozdział.

Opis 3. sezonu: Chociaż Sabrina pokonała swojego ojca Lucyfera, zostaje on uwięziony w ciele jej chłopaka, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może normalnie żyć, wiedząc, że Nick poświęcił się i cierpi. Sabrina chce za wszelką cenę uwolnić go, ale zrzucenie z tronu Lucyfera sprawiało, że nikt oficjalnie nie objął władzy. Sabrina musi posiąść tytuł królowej piekła, aby pokonać swojego przeciwnika w walce o tron księcia Calibana. Tymczasem do Greendale trafia tajemniczy cyrk, który składa się z plemienia pogan chcących wskrzesić pradawne zło..

