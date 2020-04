Co oglądać w domu? Seriale dla miłośników podróży w HBO GO!

Piękna pogoda za oknem i majówka za pasem. Spędzanie czasu w domu na pewno nie przychodzi łatwo zapalonym podróżnikom. Wszystkim, którzy nie mogą doczekać się podróży polecamy wycieczki szlakiem ulubionych państw czy miast w towarzystwie przyjaciół, smakoszy, szpiegów, handlarzy czy zabójców. Każdy na pewno znajdzie kierunek dla siebie. Wszystkie seriale są dostępne w HBO GO.

#Wsiąść do pociągu… Ucieczka

A gdyby tak rzucić wszystko i ruszyć w szaloną podróż po Stanach Zjednoczonych?

Tak właśnie robi Ruby Richardson, w serialu HBO Ucieczka, która postanawia porzucić swoje nudne życie na przedmieściach, aby spotkać się ze swoim byłym chłopakiem ze studiów, Billy’m Johnsonem. Siedemnaście lat wcześniej kobieta zawarła z nim pakt. Jeśli jedno z nich wyśle sms o treści „ucieczka”, a drugie odpowie tym samym, obydwoje porzucą wszystko i spotkają się na dworcu Grand Central w Nowym Jorku, aby razem wyruszyć w podróż przez Amerykę.

#Neapol i piękne włoskie krajobrazy: Genialna przyjaciółka, 2 sezony

Z Genialną przyjaciółką można poczuć prawdziwy klimat Neapolu. To oparta na cyklu powieści Eleny Ferrante historia trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami. Akcja toczy się właśnie głównie w niebezpiecznym i jednocześnie magicznym Neapolu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W drugim sezonie serialu wraz z bohaterkami odwiedzamy też Ischię – jedną z malowniczych wysp Morza Tyrreńskiego, a później także Pizę.

#Śladami wykwintnej kuchni – przystanek pierwszy Barcelona: Foodie Love

Dla prawdziwych koneserów wykwintnej kuchni hiszpański serial HBO Europe Foodie Love będzie nie lada gratką. To historia dwojga trzydziestokilkulatków, którzy poznają się dzięki aplikacji randkowej dla miłośników jedzenia. W ciągu kilku spotkań odwiedzą nie jedno inspirujące kulinarnie miejsce. Serial rozgrywa się głównie w Barcelonie, ale bohaterowie smakować też będą specjały Rzymu, Prowansji czy Japonii.

#Berlin w klimacie międzywojnia: Babylon Berlin, 2 sezony

Akcja pierwszego sezonu serialu Babylon Berlin przenosi nas w klimat końcówki lat dwudziestych ubiegłego wieku. Poznajemy wtedy Berlin jako miasto zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Jest tętniącą życiem metropolią, miejscem, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie. To jest czas zorganizowanej przestępczości i narastania politycznych ekstremizmów. Wkraczamy w sam środek tego świata, kiedy mieszkający do tej pory w Kolonii młody i pracowity policyjny inspektor Gereon Rath zostaje wysłany do centrali w Berlinie i tam rozpoczyna pewne śledztwo.

#Londyn plus wycieczki po europejskich stolicach: Obsesja Eve, 3 sezony

Co się stanie, jeśli sprytna agentka brytyjskich tajnych służb wywiadowczych i utalentowana, przebiegła morderczyni zaczną prowadzić ze sobą niebezpieczną grę w kotka i myszkę? Efektem będzie pościg jednej za drugą właściwie po całym świecie. Nagradzany serial Obsesja Eve, oparty na powieści Luke’a Jenningsa, został nakręcona nie tylko w Londynie, ale także w Berlinie, Paryżu, Rzymie, Barcelonie i Bukareszcie.

#Od Meksyku aż po Paryż: ZeroZeroZero

Czy podążając śladami przemysłu kokainowego można zjeździć cały świat? Roberto Saviano, autor powieści ZeroZeroZero, na podstawie której nakręcony został serial o tym samym tytule, pokazuje, że jest to podróż co najmniej przez kilka kontynentów. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż poprzez Afrykę równikową, Maghreb i Kalabrię.

#Miasteczko na dzikim zachodzie czy futurystyczna metropolia? Westworld, 3 sezony

Fani futurystycznych klimatów mogą udać się w mroczną podróż, by zgłębić narodziny sztucznej inteligencji i ewolucję grzechu. Serial HBO Westworld zabiera nas do świata, w którym każdy człowiek może zrealizować nawet najbardziej wyrafinowane fantazje. Wraz z bohaterami widz rozpocznie podróż w świecie rodem z Dzikiego Zachodu, by następnie odwiedzić Daleki Wschód, a potem też futurystyczne metropolie czy okupowane przez Niemców Włochy podczas II wojny światowej.