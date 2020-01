Crisis on Infinite Earths – członek Ligi Sprawiedliwości dostał cameo!

Najnowszy crossover w Arrowverse zaskoczył chyba większość osób. Poza tym, że show trzymało nieco wyższy poziom od pojedynczych seriali CW, pojawiło się od groma występów z innych produkcji interpretujących uniwersum DC.

Crisis on Infinite Earths idzie dalej niż ktokolwiek mógłby pomyśleć w finałowych odcinkach crossovera. Otóż w jednej ze scen Flash spotyka… Flasha z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera/Jossa Whedona. Jest to oczywiście krótkie cameo, ale i tak nietrudno być zaskoczonym.

Crisis on Infinite Earths ma być jednym z kluczowych wydarzeń uniwersum, po którym ma ono wyglądać zupełnie inaczej. Było ono już zapowiadane wcześniej, zarówno w The Flash (zaginięcie Allena w przyszłości), jak i niedawno w Arrow, gdy zapowiadano, że Oliver Queen będzie pełnił istotną rolę w tym evencie. Do walki włączyć się ma nawet Black Lightning, którego serial jak dotąd toczył się poza głównym nurtem arrowversowych perypetii. Wielkim wydarzeniem dla wielu fanów będzie pojawienie się Kevina Conroya w Crisis on Infinite Earths. W końcu naczelny głos Batmana z animacji i gier wideo od 27 lat pojawi się osobiście na planie, aby odegrać Mrocznego Rycerza. Zobaczymy także Toma Wellinga, który po raz pierwszy od Smallville pojawi się na ekranie jako Clark Kent.

Crossover rozpoczął się odcinkiem Supergirl 8 grudnia, następnie kontynuowano go w Batwoman – 9 grudnia – pierwszy etap zakończył się zaś 10 w The Flash. Po standardowej zimowej przerwie Kryzys zawitał w Arrow 14 stycznia 2020 roku, a wszystko zakończyło się tego samego dnia w Legends of Tomorrow.

Źródło: Youtube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe – kolaż