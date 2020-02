Falcon & Winter Soldier – nowe informacje o serialu! Zostanie wprowadzona inna postać z komiksów?!

Nadal nie wiemy zbyt wiele o jednym z priorytetowych projektów serialowych platformy Disney+. Być może teraz dowiedzieliśmy się nieco więcej.

Portal Slash Film podaje ze swoich źródeł kilka ciekawych potencjalnych informacji odnośnie Falcon & Winter Soldier. Jak pamiętamy, w wielkim finale Endgame wiekowy Steve Rogers wręczył Samowi Wilsonowi swoją tarczę. Ten jednak ma zrezygnować z zostania Kapitanem Ameryką. Jego decyzja ma zostać zmieniona przez informacje związane z nowym programem superżołnierza. Kluczem do owych informacji ma być Isaiah Bradley, który w komiksach poddany był podobnemu eksperymentowi i w konsekwencji otrzymał te same zdolności co Rogers. Jeżeli wierzyć portalowi, zagra go Carl Lumbly, który niedawno został wprowadzony do projektu (choć póki co nikt tego nie potwierdza na sto procent). Bradley ma pełnić kluczową rolę w serialu.

Reżyserem Falcon & Winter Soldier został Karl Skogland, odpowiadający za Opowieść podręcznej. Fabuła serialu wciąż jest nieznana. Ma się on składać z sześciu odcinków, a premiera jest planowana na sierpień 2020. Pojawi się on wtedy na powstającej platformie Disney+. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że powstaną adaptacje nieco mniej znanych komiksowych adaptacji: Moon Knight i She-Hulk.

Moon Knight to drugi serial na Disney+, który został zapowiedziany na D23. Bohaterem jest Marc Spector – były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami boga Chonsu. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Jego moc zależy od fazy Księżyca. Postać ta często przez swoją brutalność porównywana jest do Batmana.

Jennifer Walters, znana jako She-Hulk, jest odnoszącą sukcesy prawniczką oraz kuzynką Bannera. Nie ujawniono, czy w MCU też tak będzie. W komiksach bohaterka uległa poważnemu wypadkowi, a Bruce, aby uratować jej życie, postanowił przeprowadzić transfuzję własnej krwi. Na skutek tego Jennifer zamieniła się w żeńską wersję Hulka, jednak po przemianie zachowała swoją inteligencję oraz osobowość.

