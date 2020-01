Fargo – znamy datę premiery 4. sezonu!

Produkcja genialnego Noah Hawleya bez wątpienia należy do najmocniej oczekiwanych, jeżeli chodzi o telewizyjne premiery nowego roku.

I teraz wygląda na to, że wiemy, kiedy Fargo zawita z nową serią. Będzie to 19 kwietnia 2020 roku. Za kilka miesięcy dowiemy się zatem, jak będzie wyglądała kolejna odsłona antologii. Fabuła na papierze zapowiada się obiecująco, a w obsadzie znaleźli się m.in. Chris Rock, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Winshaw, Uzo Aduba oraz ogłoszony nie tak dawno Timothy Olyphant.

Choć więc Hawley ma na głowie różne inne projekty – w tym czwartą część Star Trek oraz mglisty koncept Doktora Dooma – nie zwalnia tempa i idzie jak burza. Szkoda jedynie, że Legion zakończył już swój bieg…

Opis 4. sezonu serialu: 1950 rok, zakończenie dwóch wielkich, amerykańskich migracji – południowych Europejczyków (z krajów takich jak Włochy, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych na przełomie ubiegłego wieku i osiedlili się w północnych miastach, np. Nowy Jork i Chicago) oraz Afroamerykanów, (którzy odeszli z południa, by uciec niebezpiecznemu Jimowi Crowowi i przenieść się do tych samych miast). Dwie obce kultury zderzają się, walczącą o kawałek stereotypowego amerykańskiego snu. W Kansas City w stanie Missouri dwa syndykaty kryminalne naruszyły warunki niestabilnego pokoju. Jeden Włoch i jeden Afroamerykanin. Razem kontrolują czarną sferę gospodarki – wyzysk, korupcję i narkotyki. To wszystko związane jest z historią Ameryki. Aby umocnić pokój, głowy obu rodzin wymieniły się najstarszymi synami.. Co z tego wyjdzie?

