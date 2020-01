Gra o tron – znamy datę premiery spin-offu

Być może Gra o tron się skończyła, ale HBO nie zamierza opuszczać Westeros. Teraz wiemy już kiedy będziemy mogli do niego powrócić.

Nowe informacje udało się zdobyć portalowi Variety podczas rozmowy z Casey Bloysem z HBO. Według niego, spin-off House of the Dragon pojawi się na platformie najprawdopodobniej dopiero w 2022 roku. To jednak nadal bardzo ogólna data ze względu na stan w jakim aktualnie jest projekt. Na razie jest on w fazie planowania i poczekamy jeszcze trochę zanim produkcja naprawdę ruszy do przodu. Pewne jest jednak, że Gra o tron w pewnej formie jeszcze zagości na naszych ekranach.

House of the Dragon będzie serialową adaptacją książki Ogień i krew autorstwa George’a R.R. Martina. Jest to prequel głównego cyklu Pieśni lodu i ognia. Dzięki niemu cofniemy się w czasie o 300 lat do momentu, w którym Targaryenowie dopiero podbili Westeros i przy pomocy smoków rządzą całym kontynentem. Książka porusza również tematy zagłady Valyrii oraz próby podbicia Dorne. Szykuje się, więc coś co bardziej zbliży się do tzw. high fantasy niż wszystko co dotychczas widzieliśmy w Grze o tron.

Źródło: variety.com / Ilustracja wprowadzenia: HBO