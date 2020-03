Kosmiczny Wykop – pierwszy zwiastun kreskówki z Robertem Lewandowskim

Jesienią na antenie TVN, Siódemki oraz Playera pojawi się kreskówka, której głównym bohaterem jest idol fanów piłki nożnej na całym świecie – Robert Lewandowski. W sieci premierę ma właśnie pierwszy zwiastun animacji Kosmiczny Wykop.

Kosmiczny wykop to animacja dla całej rodziny, a szczególnie dla najmłodszych jej członków w wieku od 6 do 12 lat. Historia zabierze widzów na kosmiczną planetę Spaceball, na którą pewnego dnia, wskutek nieoczekiwanego zbiegu wydarzeń, trafia najsłynniejszy polski piłkarz. Na miejscu popularny „RL-9” dostanie do wykonania trudną misję. Będzie musiał skompletować bardzo nietypową drużynę, a następnie poprowadzić ją do zwycięstwa podczas Galaktycznej Ligi. Kosmiczny wykop to kreskówka o kulisach najpopularniejszego na świecie sportu, ale przede wszystkim o uniwersalnych wartościach, takich jak: przyjaźń, lojalność, tolerancja, empatia.

Animacja połączy świat science fiction ze sportowym. Kosmiczny wykop to efekt współpracy TVN, Bartka Kędzierskiego (scenarzysta i reżyser, twórca „Włatców móch” ) z Pawłem Pewnym (pomysłodawca projektu) oraz Orange Animation Studio.

„Kosmiczny wykop” to projekt, który zawiera w sobie elementy rozrywkowe, ale przede wszystkim edukacyjne. Zapraszam wszystkich najmłodszych z całymi rodzinami do oglądania bajki, która odpowie między innymi na pytania: Co to jest lojalność i tolerancja? Na czym polega gra fair play? Jak pomagać drugiemu człowiekowi i dlaczego jest to ważne?”- mówi Robert Lewandowski

Pierwszy, liczący 26 odcinków, sezon Kosmicznego wykopu zadebiutuje na antenie TVN, Siódemki oraz Playera już jesienią!

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: TVN