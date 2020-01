Locke & Key – oto zwiastun adaptacji znanego komiksu

Netflix wreszcie zamieścił pierwszy trailer wyczekiwanej produkcji. I wygląda to naprawdę dobrze.

Locke & Key to komiks z gatunku horror/fantasy koncentrującym się na trójce rodzeństwa, którzy po okropnym morderstwie ich ojca postanawiają przenieść się do domu w Massachusetts. Tam odnajdują magiczny klucz dający im różne moce oraz umiejętności. Nie wiedzą jednak, że tego przedmiotu pragnie również pewien demon. Komiks został stworzony przez Joe’ego Hilla i Gabriela Rodrigueza, którzy otrzymali za niego m.in. British Fantasy Award (w 2009 i 2012) oraz nominacje do nagrody Eisnera.

Showrunnerami serialu będą Meredith Averill (Żona idealna) oraz Carlton Cuse, co ciekawe ten ostatni stworzy razem z Joe’em Hillem i Aronem Elim Coleitem pierwszy odcinek produkcji. Nowa seria nie będzie uwzględniała obsady ani zdjęć wykonanych przez Hulu. Zamiast tego dojdzie do ponownej produkcji oraz znalezienia nowych odtwórców poszczególnych ról. Reżyserem pilota poprzedniej wersji Locke & Key był Any Muschietti (To).

Locke & Key ma za sobą dość długą historię powstawania. W 2008 roku prawa do stworzenia adaptacji komiksu pozyskało studio Dimension Films, a w dwa lata później FOX postanowił przygotować serial oparty na tej historii. Nie powiodła się również próba przeniesienia w 2014 roku projektu na duży ekran z Alexem Kurtzmanem i Roberto Orcim jako jego producentami.

